UNIONDALE, NY: Anders Lee a marqué en avantage numérique à la fin de la troisième période pour faire passer les Islanders de New York contre les Penguins de Pittsburgh 4-3 samedi soir, faisant un dérapage de cinq matchs.

Lee a marqué avec 2:44 à faire après que Teddy Blueger de Pittsburgh ait été pénalisé pour retard de match. C’était le quatrième but cette saison pour le capitaine des Islanders. Ryan Pulock et Mathew Barzal avaient des passes décisives.

Semyon Varlamov a effectué 28 arrêts pour les Islanders, qui se sont améliorés à 4-4-2.

Ce fut une grande victoire pour nous parce que nous avons arrêté un peu une glissade ici », a déclaré l’entraîneur des Islanders Barry Trotz.

Jake Guentzel a mis les Penguins devant 3-2 à 3:19 du troisième avant que Cal Clutterbuck ne fasse égalité pour les Islanders avec son premier but de la saison à 8:23.

Le capitaine des Penguins, Sidney Crosby, a marqué le quatrième but de Guentzels de la saison. Crosby a 114 points contre les Islanders, le plus de tout joueur actif contre une équipe. Tristian Jarry a effectué 22 arrêts pour les Penguins, qui sont tombés à 5-5-2.

Jordan Eberle a ouvert le score pour les Islanders avec un but du revers lisse à 10:22 de la première période.

Pittsburgh a égalé le score lorsque le défenseur recrue Pierre-Oliver Joseph a marqué son premier but dans la LNH, battant Varlamov d’un tir du cercle gauche à 13:43. Crosby a immédiatement récupéré la rondelle souvenir pour son coéquipier de 21 ans, qui a été acquis par Pittsburgh dans un échange qui a envoyé l’attaquant Phil Kessel en Arizona en juin 2019.

Jouer avec de grands joueurs comme je suis capable de le faire est surréaliste », a déclaré Joseph. «Il aurait été préférable de repartir avec les deux points.»

Eberle a marqué son deuxième du match et son cinquième de la saison à 15:45 du premier. Il était heureux de voir ses coéquipiers se forger une victoire dans les dernières minutes de ce road trip frustrant.

Au début de la troisième période, tous les gars dans les vestiaires savaient que nous devions obtenir deux points », a déclaré Eberle. «Dans cette courte saison, vous ne voulez pas être trop loin derrière. Nous devons nous lancer et y revenir.

Michael Dal Colle a obtenu une aide sur les deux buts d’Eberle, ses deux premiers points de la saison.

Les Penguins ont eu le meilleur sur le jeu dans la deuxième et ont finalement égalisé pour une deuxième fois quand Evgeni Malkin a bénéficié d’un roulement dans la zone des Islanders et a enterré la rondelle devant Varlamov à 19:44.

C’était le deuxième but cette saison pour Malkin, qui a inscrit 31 buts et 48 passes en 65 matchs en carrière contre les Islanders. Seul Crosby a plus de points contre les Islanders parmi les joueurs actifs.

Les deux équipes sortaient d’une semaine de deux matchs reportés chacune en raison des précautions relatives au COVID-19. Les deux matchs à domicile des Pittsburgh prévus les 2 et 4 février contre les Devils du New Jersey ont été reportés par la ligue, et les deux matchs à domicile des Islanders contre Buffalo ont également été reportés.

Je pense qu’il y avait beaucoup de points positifs à en tirer. Je pensais que nous contrôlions la troisième période. Il y avait beaucoup de choses à aimer de notre jeu dans son ensemble », a déclaré l’entraîneur des Penguins Mike Sullivan. Nous devons nous assurer de ne pas donner à nos adversaires des occasions faciles de marquer.

Les Islanders avaient joué pour la dernière fois dimanche, une défaite 4-3 en prolongation à Philadelphie pour terminer un voyage sur la route 0-3-2. Leur précédente victoire était une victoire à domicile 4-1 contre les Devils le 21 janvier.

Nous avons réussi à obtenir un bon rebond », a déclaré Lee à propos de son but gagnant. C’était un gros problème pour nous.

Le match précédent de Pittsburgh était une défaite de 3-1 sur la route contre les Rangers lundi. Les Penguins sont sur un road trip de sept matchs, leur plus long depuis un voyage de huit matchs en 1997.

Les Islanders ont une fiche de 4-1-0 lorsqu’ils marquent en premier.

Ils affronteront ensuite les Rangers lundi au Madison Square Garden, où ses équipes ont partagé les deux premiers matchs de la courte saison avec des blanchissages dans les deux matchs.

La meilleure façon de courir est que vos meilleurs joueurs soient vos meilleurs joueurs de nuit en soirée », a ajouté Trotz. «Nous n’étions pas encore là, mais nous le serons. J’ai confiance en ce groupe. Nous devons juste avoir un peu de traction.

JALONS

Varlamov a disputé son 500e match en carrière, devenant le 76e gardien de but de l’histoire de la LNH à atteindre cette marque.

COACHING GAGNE

Trotz compte 849 victoires, à égalité avec Ken Hitchcock en tant que troisième entraîneur de l’histoire de la ligue derrière Scotty Bowman avec 1244 victoires et Floridas Joel Quenneville.

UNE ASSISTANCE SOLIDE

Les Islanders ont trois joueurs avec des séries consécutives d’au moins 240 matchs avec Anders Lee 278, Brock Nelson 255 et Mathew Barzal à 242.

SUIVANT

Insulaires: visitez les Rangers de New York lundi.

Pingouins: visitez les Devils du New Jersey mardi.

___

Plus AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL