Lee Mack dit que sa femme Tara est si magnifique que personne ne croit s’être rencontrée avant d’être célèbre

Lee Mack a eu la chance d’avoir une épouse magnifique, mais il dit que personne ne croit avoir trouvé l’amour avant de devenir célèbre.

The Not Going Out Star, 52 ans, a déclaré qu’il devait supporter que les gens croient que son autre moitié, Tara, était attirée par sa grande notoriété et sa fortune, plutôt que par son charme et son humour.

La sœur d’un autre comédien a même demandé si Lee avait dû faire quelque chose d’héroïque pour lui sauver la vie afin de la convaincre de sortir avec lui, a révélé Lee.

La sœur de Roisin Conaty, 41 ans, avait révélé sa conviction qu’ils s’étaient réunis lorsque la renommée de Lee avait augmenté, mais il a expliqué qu’il connaissait en fait Tara depuis ses années à l’université.







(Image: PA)



Lee a déclaré sur un podcast récent: « Nous avons parlé l’autre jour avec Roisin Conaty.

«Sa sœur a rencontré Tara et lui a dit ‘Je suppose que vous êtes tous les deux ensemble après que vous soyez devenu un comédien et un peu d’argent.’

«Et j’ai dit ‘non, non, nous nous sommes rencontrés avant que je sois jamais comédien quand nous étions à l’université.







(Image: Piers Allardyce / REX / Shutterstock)







(Image: Getty)



«Et elle avait l’air consternée de voir pourquoi cette femme serait avec moi.

« Et savez-vous ce qu’elle a dit? » Vous lui avez sauvé la vie ou quelque chose comme ça? «

« Je pensais que c’était une déclaration incroyablement audacieuse à faire après cinq minutes de rencontre avec quelqu’un. »







(Image: BBC)



Lee et Tara se sont mariés en 2005 et ils ont trois enfants: Arlie, Louie et Millie.

Il est devenu célèbre en remportant So You Think You’re Funny au Edinburgh Festival Fringe de 1995.

La bande dessinée a également joué dans Have I Got News for You, Live at the Apollo et est capitaine d’équipe sur Je vous mens?