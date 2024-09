Lee Know : la star de cinéma

Il y a une qualité tranquille de star de cinéma hollywoodienne à Lee Min-HoSes yeux noirs chatoyants rappellent ceux d’un jeune Kyle MacLachlan ou de Teo Yoo. Sur le plateau de tournage de la couverture de Rolling Stone UK, une mèche de cheveux parfaitement placée tombe sur son visage alors qu’il se déplace de manière réfléchie dans sa tenue monochrome rayée Gucci, attirant le photographe pour capturer un autre gros plan de son visage.

L’homme qui semble tout droit sorti du grand écran est lui-même un cinéphile. Il a un film favori qu’il aime revisiter.Mon Demain, Ton Hier« C’est un film japonais. Je ne regarde presque jamais le même film deux fois, mais celui-là, je l’ai regardé en boucle. C’est un film qu’on regarde une fois, deux fois, trois fois ; à chaque fois, c’est différent. »

Avec sa voix douce et sa capacité à capter votre attention d’un simple regard, Lee Know peut rapidement laisser place à un côté espiègle et joueur. Ce côté est généralement extériorisé par les autres membres qui aiment le taquiner, à la manière du chat et de la souris. Mais en tant que deuxième membre le plus âgé, il sait adapter son comportement au groupe. HAN et Hyunjin ont déjà expliqué dans l’une de leurs vidéos en direct comment Lee Know adoucit son humour acerbe pour Felix – qui est « plus tendre » – réservant plutôt les taquineries plus acerbes à Seungmin et Changbin, qui sont plus capables de les gérer.

C’est cette nature attentionnée qui, malgré tout le battage médiatique et le succès, maintient l’équilibre des Stray Kids. Dans le chaos tourbillonnant du groupe, il y a Lee Know, un point d’ancrage à la fois par sa personnalité et son professionnalisme. Il admet être une personne très méthodique. « Je me suis découvert comme une personne matinale qui aime se coucher tôt, mais aussi se lever tôt », dit-il. « Je trouve que je suis celui qui est organisé, qui a un regard tourné vers l’avenir. C’est juste une approche différente que j’ai par rapport aux autres membres. Ils profitent de leur vie quotidienne, prennent des décisions le jour même. [They will say] « Je suppose qu’aujourd’hui je vais regarder un film, ou aujourd’hui je vais faire un autre trou pour mes boucles d’oreilles. »

« Pour moi, c’est différent. Je sais déjà quelques jours à l’avance ce que je vais faire et quel film je vais voir. Je ne décide pas le jour même, je décide plus tôt. »

Lee Know porte du Gucci (Photo : Kosmas Pavlos) Lee Know porte du Gucci (Photo : Kosmas Pavlos)

Cette précision est une grande partie des performances de Lee Know. Ancien danseur de BTS, ses compétences sont exceptionnelles aussi bien sur scène que dans les vidéos SKZ. Il y a une qualité propre et percutante dans sa forme, avec la capacité d’adapter son énergie et ses mouvements pour correspondre à l’énergie idiosyncratique de chaque chanson. Les pauses de danse de Lee Know, ainsi que des autres membres de DANCERACHA, sont toujours les préférées des fans, élevant souvent les moments crescendo d’un morceau de Stray Kids. Vocalement, il a également un niveau tout aussi élevé. À de nombreuses reprises au cours de notre interview à Milan, il a commencé une série de chants alors qu’ils se préparaient pour leur spectacle BST Hyde Park.

En dehors de sa famille, les besoins de Lee Know sont très clairs en ce qui concerne son foyer. « C’est très simple. Il y a seulement deux choses qui me manquent à la maison : la première, ce sont les chats et la deuxième, la nourriture faite maison. Mes chats sont pris en charge par mes parents, donc ils se portent très bien. Cela fait un certain temps que je ne les ai pas vus, donc ils me manquent beaucoup. Je suis très heureux que les fans apprécient et aiment mes chats. Parfois, je suis un peu jaloux de la quantité d’amour qu’ils reçoivent, cependant ! »

Comme ses animaux préférés, Lee Know a un côté ludique et mystérieux. Il fait preuve d’une affection silencieuse envers les autres membres, ainsi que d’un sens de l’humour chaotique lorsqu’il se sent joueur, qui peut surgir à tout moment. Ce sont ces différentes facettes de sa personnalité qui l’ont rendu si populaire auprès des fans de STAY.

