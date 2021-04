A PLACE In the Sun, Lee Juggurnauth a révélé la vraie raison pour laquelle il a vraiment rejoint la série dans une confession émouvante.

Le présentateur de 34 ans, qui a beaucoup voyagé, a rejoint le groupe d’experts après avoir mené une carrière réussie en tant que promoteur immobilier.

Lee Jauggurnauth est devenu le huit présentateur de l’émission Channel 4[/caption]

Le nouvel animateur a fait ses débuts ce week-end en aidant un couple à trouver la maison de ses rêves à Gandia, en Espagne.

Lee, qui est devenu le huitième animateur à rejoindre l’équipe, a admis que c’est une «lutte difficile» lorsque vous êtes une personne de couleur pour décrocher un rôle à la télévision.

Les parents de Lee sont originaires de Maurice, où il a passé une grande partie de son enfance, ayant grandi à Windsor.

L’expert immobilier a dit Daily Star: «Pour moi, c’est une lutte difficile quand on est une personne de couleur dans n’importe quel type d’environnement en ce moment et en particulier à la télévision.

Le nouvel animateur a déclaré que c’était une « lutte difficile » lorsque vous êtes une personne de couleur pour décrocher un rôle à la télévision[/caption]

«Je pense que nous savons tous qu’il faut des personnes et une représentation plus diversifiées [on TV]. »

Il a également félicité Channel 4 pour avoir célébré la diversité sur le petit écran.

Il a poursuivi: «J’étais vraiment fier de faire partie de cette famille Channel 4 parce que Channel 4 est l’une de ces chaînes qui célèbre vraiment la diversité et les gens qui sont différents.»

L’ancien agent de musique a expliqué qu’il aurait souhaité voir plus de représentation à la télévision quand il était plus jeune.





Il a félicité Channel 4 pour sa célébration de la diversité[/caption]

Il a déclaré: «Pour moi, la représentation compte beaucoup. Je suis un homme de couleur et quand je grandissais, je n’ai vu personne qui me ressemblait à la télé.

«J’ai toujours su que c’était quelque chose que je voulais inspirer et encourager les gens.»

La star de la télévision est enthousiaste à l’idée de pouvoir être un modèle positif pour les plus jeunes membres de sa famille.

Lee a expliqué qu’il était conscient de la lutte qu’il affrontait en grandissant sans être représenté.

Il aurait aimé voir plus de représentation à la télévision quand il était plus jeune[/caption]

Il a dit qu’il serait heureux s’il pouvait rendre l’industrie plus inclusive, affirmant que ce serait «travail accompli».

Le présentateur n’est pas étranger au monde du divertissement, ayant déjà travaillé dans la musique en tant que gérant d’artiste pour certains des plus grands noms de l’industrie.

Après avoir été annoncé comme nouvel animateur de l’émission le mois dernier, Lee a déclaré: «Je suis tellement excité de rejoindre A Place in the Sun de Channel 4.

«Après avoir récemment fêté son 21e anniversaire, je suis honoré de travailler sur un spectacle aussi prestigieux aux côtés d’une équipe incroyable.

L’animateur de télévision espère pouvoir « inspirer » d’autres enfants[/caption]

«J’ai hâte d’aider les chasseurs de maisons à transformer leur rêve en réalité.»

Il se joindra à la liste actuelle des présentateurs de l’émission, notamment Laura Hamilton, Jasmine Harman, Jonnie Irwin et Scarlette Douglas.

Sa première mission a été de se rendre dans la ville animée de Gandia en Espagne pour aider Davi et Debi.

La ville est le dernier secret côtier d’Espagne avec l’une des meilleures plages du pays et, de plus, elle est idéalement située pour se rendre à Valence, ce qui en fait l’endroit idéal pour le couple.

Lee a fait ses débuts ce week-end en aidant un couple à trouver une propriété en Espagne[/caption]





Pendant ce temps, le reste de l’équipe s’envolera vers d’autres destinations européennes idylliques.

Ceux-ci incluent la magnifique péninsule de Kassandra dans le nord de la Grèce, les villes et villages blanchis à la chaux d’Almeria et la paix et la tranquillité de la campagne française en Bretagne occidentale.

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15h sur Channel 4.