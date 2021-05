Lee Juggurnauth de A Place in the Sun révèle une apparition surprise dans un film à succès – mais l’avez-vous repéré?

A PLACE in the Sun’s Lee Juggurnauth a révélé une apparition surprise dans un film à succès – mais l’avez-vous repéré?

Lee, 33 ans, a rejoint l’émission Channel 4 en tant que présentateur de la nouvelle série.

5 Lee Juggurnauth de A Place in the Sun a révélé qu’il avait une petite camée dans un film Crédit: Instagram

Avant d’entrer dans la propriété et de présenter, Lee était dans l’industrie de la musique et travaillait en étroite collaboration avec le chanteur LuLu.

Le couple est devenu ami et lors d’une visite à LuLu sur la deuxième série de The Great Comic Relief Bake Off, il a rencontré Joanna Lumley et Jennifer Saunders.

Lee a rappelé lors d’une conversation avec Express.co.uk: « Nous avons fait la célébrité Bake Off – Lulu était là-bas, c’était une journée vraiment amusante.

« Mais un an après, ils faisaient le film Ab Fab. »

5 Lee a rejoint l’émission Channel 4 pour la nouvelle série en tant que présentateur Crédit: Instagram

5 Lee a fait une apparition dans le film absolument fabuleux

5 Le joueur de 33 ans a accompagné son copain LuLu sur le tapis rouge dans une scène de fête aux côtés d’Emma Bunton

LuLu était apparu dans la série humoristique de la BBC et les stars avaient également demandé à faire une apparition dans la version cinématographique.

Lee a déclaré: « LuLu a été un habitué de la série, donc un jour je suis allé filmer et il y avait tout le monde là-bas – de Kate Moss aux Beckham. »

«Je me souviens que je me tenais à côté de Lu, et Jennifer disait: ‘Je te veux dans le film’, j’étais comme ‘Quoi?!’

«Dans le film, il y avait une fête, alors Jennifer était comme, ‘Vous pouvez faire marcher Lu sur le tapis rouge’.

5 Lee a rencontré Jennifer Saunders et Joanna Lumley pour la première fois lors du tournage de The Great Comic Relief Bake Off aux côtés de LuLu Crédit: Instagram

« Si vous clignez des yeux, vous le manquez, mais c’était probablement comme un clip de 20 secondes, comme un clip d’une minute, mais faire partie de cela était une expérience irréelle, donc c’était définitivement quelque chose sur lequel je repense et je pense: ‘Wow’ . «

Lee a rejoint la liste des présentateurs de A Place in the Sun cette série qui comprend également Laura Hamilton, Jasmine Harman et Jonnie Irwin.

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15h sur Channel 4.