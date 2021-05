Lee Juggernauth, nouvel animateur de A Place in the Sun, mortifié alors que le couple arrête brusquement de regarder

Le nouveau présentateur de A PLACE In The Sun, Lee Juggernauth, a pris un départ difficile après qu’un couple ait interrompu l’une de ses premières visites de propriétés.

Lee a amené le couple marié Dabi et Devi à Gandia, Valence dans le but de leur trouver leur maison de vacances idéale, montrant cinq propriétés dans cet endroit luxueux et chaleureux.

Canal 4

Dabi et Devi ont interrompu leur visite de la maison après s’être sentis peu impressionnés par le rez-de-chaussée[/caption]

Cependant, après avoir apparemment remporté une série de victoires avec ses deux premières propriétés, le troisième a atterri complètement à plat, la paire refusant même de finir de regarder autour de lui.

Le couple, qui avait un budget de 180000 £, s’est vu montrer une villa de deux chambres et demie à Almisera et n’a pas été immédiatement impressionné.

À la recherche d’un bon espace extérieur, d’une piscine chauffée et d’une cuisine ouverte, Dabi n’a pas immédiatement aimé le jardin, qui manquait également la piscine qu’ils espéraient.

En leur assurant qu’il y avait un permis de construire pour construire une piscine, Devi a déclaré qu’il n’y avait rien autour d’eux et que cela ne se sentait tout simplement pas bien.

Canal 4

La villa n’était pas à leur goût[/caption]

Canal 4

Le couple a réussi à économiser 30000 £ sur leur maison idéale[/caption]

Après avoir regardé le petit salon, ils ont décidé que ce n’était pas pour eux, et plutôt que de voir à l’extérieur, ils ont décidé de ne pas prendre la peine de vérifier l’espace à l’étage.

«Je ne pense pas, je ne pense pas», ont-ils dit sur l’offre de voir les chambres.

«Ce rez-de-chaussée ici ne le fait tout simplement pas pour nous.»

Sur ce, l'équipe est partie, Lee semblant dégonflé.









Heureusement, ils ont pu le retirer – et à la fin de l’épisode, ils ont trouvé un endroit qu’ils voulaient appeler chez eux.

Dans un tirage encore plus grand, ils ont pu gagner 30 000 £ sur le prix demandé – atterrissant dans une superbe villa pour 167 500 £.

A Place In The Sun est diffusé en semaine à 16h sur Channel 4.