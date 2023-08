Lee Johnson : le manager d’Hibernian limogé après la défaite de Livingston laisse le club en bas de la Premiership écossaise | Actualités footballistiques

Hibernian a limogé son manager Lee Johnson après la défaite 3-2 à domicile de samedi contre Livingston, qui a laissé le club en bas de la Premiership écossaise.

Les Hibs ont perdu leurs trois matches de championnat cette saison, tandis qu’ils ont également subi une humble défaite 5-0 à domicile contre Aston Villa en UEFA Europa Conference League.

Lors de la défaite contre Livingston à Easter Road samedi, certains fans ont demandé le limogeage de Johnson.

Le joueur de 42 ans quitte le club après un peu plus de 15 mois à la tête du club après sa nomination en mai 2022.

Plus à venir…

Il s’agit d’une actualité de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les derniers titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.