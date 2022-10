Lee Jihan, chanteur et acteur de K-Pop, mort dans le béguin de la foule en Corée du Sud – National

Un chanteur et acteur sud-coréen fait partie des plus de 150 personnes décédées après une vague de foule lors des festivités d’Halloween à Séoul, en Corée du Sud.

Lee Jihan célébrait Halloween dans le quartier d’Itaewon samedi lorsque le chaos s’est ensuivi dans les rues intensément surpeuplées, provoquant un écrasement de la foule. Il avait 24 ans.

L’afflux de foule — qui a tué plus de 153 personnes, dont 26 étrangers dès lundi matin — est la pire catastrophe de l’histoire récente de la Corée du Sud.

L’histoire continue sous la publicité

Les agences de Lee, 935 Entertainment et 9Ato Entertainment, ont toutes deux confirmé la mort de la star en public déclaration. Avec un texte clair sur fond noir, la déclaration, qui est en coréen, se lit comme suit : “Nous sommes tristes d’annoncer une telle nouvelle aujourd’hui, mais Lee Jihan est décédé dans la cohue à Itaewon la nuit dernière.”

“Nous voudrions exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, qui est attristée par la soudaine et tragique nouvelle, ainsi qu’à tous ceux qui l’aimaient”, poursuit le communiqué.

L’agence de Lee a également déclaré qu’il était “un ami doux et chaleureux pour tous” qui avait un “sourire éclatant” et “une passion pour le jeu”.

Lee est devenu populaire après être apparu en tant que candidat à l’émission de télévision coréenne Produire 101, un concours de chant où les espoirs se sont battus pour l’une des 11 places dans un nouveau boys band coréen. Il a auditionné avec une reprise d’EXO Surdosage.

L’histoire continue sous la publicité

Il a également interprété INFINITE Sois à moi aux côtés de plusieurs autres concurrents sur Produire 101.

Bien que Lee n’ait pas remporté le concours, il a attiré une base de fans considérable après le spectacle.

Lee a ensuite utilisé sa nouvelle popularité pour gagner un rôle d’acteur dans le K-Drama Aujourd’hui était un autre jour de Namhyun.

La catastrophe de samedi s’est concentrée dans une ruelle en pente et étroite, avec des témoins et des survivants rappelant un chaos « infernal » avec des gens tombant les uns sur les autres comme des dominos. Ils ont déclaré que toute la région d’Itaewon était encombrée de véhicules lents et de fêtards vêtus de costumes d’Halloween, empêchant les sauveteurs et les ambulances d’atteindre les ruelles bondées à temps.

L’histoire continue sous la publicité

Les festivités d’Halloween à Itaewon n’ont pas d’organisateurs officiels. La police sud-coréenne a déclaré lundi qu’elle n’avait aucune procédure spécifique pour gérer des incidents tels que des afflux de foule lors d’un événement qui n’a pas d’organisateurs.

Plus de 80% des morts étaient dans la vingtaine ou la trentaine et 11 étaient des adolescents, a indiqué le ministère sud-coréen de l’Intérieur.

L’afflux de foule a été la catastrophe la plus meurtrière en Corée du Sud depuis 2014, lorsque 304 personnes, pour la plupart des lycéens, sont mortes dans le naufrage d’un ferry.

Selon le site Internet AllKPop, les funérailles de Lee auront lieu mardi.

— Avec des fichiers de l’Associated Press