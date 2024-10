Lee Hongki de FTISLAND défend à nouveau Choi Minhwan au milieu du scandale de prostitution en cours

De l’ancien LABOUM membre et ex-femme YulheeL’exposé accablant de , comprenant des appels téléphoniques enregistrés, FTISLAND membre et ex-mari Choi MinhwanLe problème de la prostitution est devenu public.

Au milieu du scandale, Divertissement FNC a publié une déclaration officielle affirmant que Minhwan se sentait « responsable » pour ce qui s’était passé et qu’il souhaitait mettre un terme à toutes ses activités.

Pour le collègue membre du FTISLAND de Minhwan Lee HongkiCependant, il semble y avoir de l’espoir que le scandale ne soit pas vrai. Dans un fichier désormais supprimé Weverse post, Hongki a demandé aux fans de « Je ne crois pas tout si facilement. »

Le message, faisant référence à la prostitution de Minhwan comme « vie privée » inévitablement fait face à d’intenses réactions négatives. Les internautes ont discuté du message de Hongki et ont critiqué l’ambiguïté du message.

Bien que le message ait été supprimé, Hongki continue d’exprimer son soutien à Minhwan dans ses activités Weverse. Dans un commentaire de Weverse adressé à un fan rappelant son message précédent, Hongki est devenu hostile et défensif.

Il ne s’agit pas en fait de vérifier ce que Yulhee a exposé. La question est de savoir si un père de trois enfants fréquente ou non des bordels pour se prostituer. Et il existe suffisamment de preuves pour conclure que c’est le cas. En fait, Choi Minhwan fait actuellement l’objet d’une enquête pour prostitution, alors… je ne suis pas sûr de ce que j’ai besoin de savoir de plus. Gardez simplement à l’esprit que personne ne veut soutenir quelqu’un qui voyage fréquemment dans un bordel de prostitution. Bon travail sur la performance d’aujourd’hui. J’espère que vous vous reposerez bien et que vous réfléchirez encore une fois à ce que vous avez dit.

– Ventilateur