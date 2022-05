Lee Greenwood aborde le retrait des performances de la NRA à Houston: “Ce serait juste de très mauvais goût”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lee Greenwood s’ouvre sur sa décision de ne pas se produire lors de la conférence de la National Rifle Association (NRA) vendredi à Houston, au Texas, à la suite de la fusillade tragique à la Robb Elementary School d’Uvalde qui a fait 19 morts et deux enseignants.

“Vous savez, j’y ai longuement réfléchi”, a expliqué Greenwood à Fox News Digital. “J’ai parlé à certains de mes amis Don McLean et Larry Gatlin. Et Larry Gatlin a fait une très bonne déclaration à la NRA.”

Greenwood a ajouté: “Je suis propriétaire d’armes à feu. Je crois au deuxième amendement. Mais ma performance à la NRA aurait été considérée comme [that] J’approuve l’arme qui a tué les enfants. Et je pensais que ce n’était pas seulement de mauvais goût, mais par respect pour les familles qui ont perdu leurs enfants et les enseignants qui ont été tués, ce serait vraiment de très mauvais goût. Et donc nous avons informé la NRA que nous n’allions pas jouer leur convention.”

Mercredi, le chanteur “American Pie” Don McClean a déclaré qu’il ne se produirait plus à la conférence de la NRA après la fusillade mortelle à la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas.

AU MILIEU DU TIR AU TEXAS, BETTE MIDLER EXHORTE LES MANIFESTANTS DE LA NRA À «VENIR ARMÉS» À LA CONVENTION ANNUELLE À HOUSTON

“À la lumière des récents événements au Texas, j’ai décidé qu’il serait irrespectueux et blessant pour moi de jouer pour la NRA lors de leur convention à Houston cette semaine”, a déclaré McClean à Fox News Digital dans un communiqué.

“Je suis sûr que tous ceux qui prévoient d’assister à cet événement sont également choqués et écœurés par ces événements. Après tout, nous sommes tous américains. Je partage le chagrin de cette perte terrible et cruelle avec le reste de la nation”, a-t-il déclaré. conclu.

Le chanteur de musique country, 79 ans, a déclaré qu’il pensait aux jours où il déposait souvent ses propres enfants à l’école et n’avait jamais réfléchi à l’idée qu’ils ne seraient pas en sécurité dans un cadre aussi innocent.

MEGHAN MARKLE VISITE UVALDE POUR POSER DES ROSES BLANCHES AU MEMORIAL POUR LE TIR DE L’ÉCOLE DU TEXAS

“J’ai deux fils et quand ils étaient très jeunes, six et trois ans, je n’ai vraiment pas pensé au danger quand nous les avons déposés à l’école. Je pensais que ça allait être [the school] les a depuis un moment et je les récupère. Et maintenant, le danger est un peu plus présent”, a expliqué Greenwood à propos de la vitesse à laquelle les fusillades de masse se produisent sur les campus à travers le pays. “Après Columbine, puis Sandy Hook et maintenant cette fusillade, non seulement mon cœur se brise pour les parents qui ont rendu leurs enfants à l’école ce matin-là et ne les reverront plus, mais je pense que ce qui doit changer, c’est une plus grande protection de nos élèves lorsqu’ils sont à l’école.”

“Si un jeune de 18 ans entre dans un magasin d’armes, achète un fusil et une arme à feu et 375 cartouches, j’aimerais savoir où il veut en venir.” — Lee Greenwood

Greenwood a déclaré à son avis, “la réponse simple aurait été dans un protocole militaire typique, vous verrouillez toutes les portes, un officier armé à la porte d’entrée – il n’y a qu’une seule entrée et une seule sortie. Il aurait pu engager le tireur quand il est entré. C’est la première chose.

TIM MCGRAW, CHRIS PRATT ET SELENA GOMEZ PRINCIPALES STARS S’EXPRIMENT SUR LE TIR D’UNE ÉCOLE AU TEXAS

Le crooner “Fool’s Gold” a poursuivi en expliquant qu’à son avis, les lois sur les armes à feu lâches et les vérifications d’antécédents nonchalantes portent le fardeau du blâme à Salvador Ramos, 18 ans, obtenant l’arme qu’il a utilisée pour effectuer la fusillade la plus meurtrière dans une école primaire depuis Sandy Crochet en 2012.

“Je ne sais pas qui a besoin d’une arme automatique, mais si quelqu’un veut semer la pagaille et veut me tuer, trouver une arme n’est pas un problème”, a déclaré Greenwood. “Vous ne pouvez pas arrêter quelqu’un, mais vous pouvez arrêter plusieurs meurtres – et ce sont les armes automatiques.”

Greenwood a insisté: “Bien sûr, des vérifications d’antécédents – vous devez avoir des vérifications d’antécédents approfondies. Et à mon avis, si un jeune de 18 ans entrait dans un magasin d’armes, achetait un fusil et une arme à feu et 375 cartouches, je le ferais J’aimerais savoir où il veut en venir avec ça. Je me demande en profondeur ce qu’il va faire avec cette arme. Êtes-vous un chasseur ? Avez-vous un permis de chasse ? Vous savez, comment va votre famille ? Vous savez, où êtes-vous aller la semaine prochaine ? Je veux dire – juste une conversation informelle à ce sujet parce que c’est ce qu’ils font à la frontière lorsque l’immigration nous interroge quand nous venons d’un autre pays. Où étiez-vous? Avez-vous été autour de maladies ou – juste un simple questionnement aurait pu a empêché ce type d’obtenir l’arme.”

Bientôt, à la suite d’un tel massacre historique de 19 enfants et de deux enseignants à Uvalde, au Texas, se profile l’une des fêtes les plus célèbres du pays, commémorant et honorant ceux de nos forces armées qui ont payé le prix ultime pour protéger les libertés de leur pays.

MATTHEW MCCONAUGHEY APPELLE À L’ACTION APRÈS LA FUSILLADE MORTELLE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DANS SA VILLE NATALE AU TEXAS

Pour Greenwood, le Memorial Day est plus qu’une simple journée de commémoration, mais un moment où de nombreuses personnes de tous horizons se réunissent – ne serait-ce que pour une journée – dans un front unifié.

“Les souvenirs que nous avons des Memorial Days passés sont essentiellement des feux d’artifice. Dans la chanson de l’hymne national,” The Star-Spangled Banner “, c’est” les bombes qui éclatent dans les airs “. Il y a des paroles à ce sujet. C’était au-dessus de Fort McHenry, bien sûr, alors que nous gagnions notre indépendance pendant la guerre d’indépendance », a expliqué Greenwood dans une brève leçon d’histoire américaine.

“Je pense que c’est un peu la magie des feux d’artifice et ce qu’ils font pour nous et nous avons cela chaque année dans notre cul de sac”, a poursuivi Greenwood – qui partira pour des vacances en famille bien méritées après sa performance au NASCAR’s Coca -Cola 600 le dimanche. “C’est nous qui allons toujours chercher des feux d’artifice Black Cat et juste, vous savez, passer un bon moment.”

‘GOD BLESS THE USA’ LE CHANTEUR LEE GREENWOOD POURQUOI IL S’EST RETIRÉ DE LA CONVENTION DE LA NRA: ‘JE NE PEUX PAS ALLER’

Greenwood s’est produit vendredi lors de la “Fox & Friends All American Summer Concert Series” devant de nombreux militaires de notre pays. Il a dit que le moment était impressionnant étant donné l’état dans lequel se trouvait New York il y a à peine un an et encore plus dans les mois et les années qui ont suivi le 11 septembre 2001.

“C’est à cela que sert cette attitude lorsque nous faisons cette scène en direct en dehors des studios FOX”, a-t-il déclaré. “Et c’est plutôt cool d’être à New York, où les choses sont maintenant bousculées et animées. Et quand nous repensons à 2001 et comment cette ville était presque une ville fantôme après l’attaque contre l’Amérique et la reconstruction de notre pays et son attitude, son Il y a tellement de choses à faire. Et c’est pourquoi je suis fier de faire partie de cette fibre qui rend les choses plus unifiées.

LE CONTRÔLE DES ARMES À FEU FAVORISE L’APPARITION DE SLAM TRUMP À LA RÉUNION DE LA NRA AU TEXAS JOURS APRÈS LE TIR À L’ÉCOLE

Greenwood a ajouté: “C’est incroyable. Et ce n’est pas la première fois que nous faisons cela. Et c’est le week-end du Memorial Day. C’est toujours un moment excitant pour nous parce que nous pouvons élever l’Amérique. Nous parlons de la mémoire de ceux qui ont servi le pays et sacrifié pour nous tous. Il y a des événements heureux qui ont conduit à ce week-end, mais nous allons essayer de nous concentrer sur le positif et parler de l’armée, principalement, bien sûr, et rappelez-vous ceux qui nous ont donné notre liberté.”

Greenwood fête ses 80 ans en octobre et il a déclaré à Fox News Digital qu’il utiliserait probablement le temps pour “peut-être réduire mon programme de tournées pour le reste de ma vie”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je pense que 80 jours pour 80 ans a beaucoup de sens l’année prochaine”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il sortira également un nouvel album contenant 21 chansons originales “toutes réenregistrées alors que je peux encore chanter aussi bien que moi, et alors poursuivez simplement l’entreprise avec une passion comme je l’ai toujours fait.”