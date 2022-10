Lee et McMullin devraient s’affronter lors du débat au Sénat de l’Utah

OREM, Utah (AP) – Le sénateur républicain de l’Utah Mike Lee et son challenger indépendant Evan McMullin doivent s’affronter lundi soir lors d’un débat télévisé trois semaines avant le jour du scrutin.

Bien que l’Utah soit un État profondément conservateur représenté par des républicains au Sénat américain depuis 1976, la course est devenue étonnamment compétitive, les deux candidats bombardant les ondes et les boîtes aux lettres d’annonces d’attaque et faisant campagne de manière agressive dans tout l’État.

Lee, un républicain de deuxième mandat, représente l’Utah depuis qu’il a renversé un républicain de l’establishment lors de la vague du Tea Party de 2010. Bien qu’il ait d’abord dénoncé la rhétorique et les positions dures de Donald Trump sur l’immigration et les réfugiés, tout au long du mandat de l’ancien président, il est finalement devenu l’un de ses alliés les plus fidèles.

Compte tenu de la trajectoire de Lee, de nombreux observateurs voient la course comme un référendum sur la direction que Trump a prise pour le Parti républicain. Cela indiquera si les républicains continuent d’avoir une mainmise sur les électeurs de l’Utah, un État où la majorité des électeurs sont membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les sondages ont montré que Trump s’en sortait moins bien que les autres républicains avec des membres de la foi, ce qui accorde une grande valeur aux manières et évite l’alcool et le langage grossier.

McMullin est un ancien agent de la CIA et membre du personnel républicain de la Chambre qui a quitté le parti et s’est présenté à la présidence en tant qu’indépendant en 2016, remportant plus d’un vote sur cinq dans l’Utah. Il espère canaliser la réputation modérée de l’État et son sentiment anti-Trump. Il a réussi à persuader le Parti démocrate de l’État de ne pas nommer son propre candidat plus tôt cette année, dans l’espoir de bricoler une coalition de démocrates, d’indépendants et de républicains désabusés pour renverser Lee.

La campagne de McMullin s’est largement concentrée sur la représentation de Lee comme une menace pour la démocratie, mettant en évidence les messages texte qu’il a envoyés au chef d’état-major de Trump, Mark Meadows, à la veille de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Les textes montrent Lee demandant des conseils sur la façon de contribuer aux efforts pour contester les résultats des élections. Lee a défendu ses actions en disant qu’il avait simplement l’intention d’examiner les arguments juridiques et en notant qu’il avait finalement voté pour certifier les résultats.

Le message de campagne de Lee a mis en évidence son record de vote selon ses principes, même lorsqu’il peut être impopulaire ou menacer la fermeture du gouvernement. Il a attaqué McMullin pour ne pas avoir formulé de positions sur les questions clés des élections de mi-mandat – y compris l’avortement et les dépenses d’infrastructure – et a fait valoir qu’un vote pour lui pourrait priver les républicains d’une majorité et faire basculer le Sénat vers les démocrates.

Lee reste extrêmement populaire parmi la base républicaine, ce qui lui a valu une «réception de rock star» lors de la convention du parti en avril, selon The Salt Lake Tribune.

Bien que l’Utah ait été une réflexion électorale après coup au cours des cycles précédents, la course au Sénat de cette année a attiré l’attention nationale. Le candidat démocrate à la primaire présidentielle Andrew Yang a fait campagne pour McMullin à Salt Lake City la semaine dernière et le membre du Congrès républicain Adam Kinzinger devrait le rejoindre jeudi à Salt Lake City. Le sénateur du Wyoming John Barasso et le représentant Chip Roy se sont rendus dans l’Utah pour soutenir Lee la semaine dernière. Le comité d’action politique de droite Club for Growth a canalisé des millions dans des publicités en faveur de Lee.

Sam Metz, Associated Press