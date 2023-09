Lee débarque dans les Maritimes | Nouvelles de CTV

La tempête post-tropicale Lee a frappé les Maritimes, entraînant des inondations, de fortes vagues et des pannes de courant touchant des dizaines de milliers de foyers samedi.

Le centre de la tempête post-tropicale Lee a touché terre samedi à 17 heures sur Long Island, une île du comté de Digby sur la côte ouest de la Nouvelle-Écosse. Les régions côtières de la Nouvelle-Écosse subissent d’importantes ondes de tempête, avec des vagues s’écrasant sur les routes.

Dans la municipalité voisine du district de Barrington, le préfet Eddie Nickerson a déclaré que d’importantes vagues ont frappé les plages, l’eau de l’océan recouvrant les routes côtières.

« La plage, c’était toute une boule de vagues là-bas, entraînant les pierres sur la route. Cela a bloqué une route là-bas et un poteau était en feu sur l’île Stoney », a déclaré Nickerson, faisant référence à une communauté de l’île du cap de Sable.

Nickerson a déclaré que les dégâts causés par Lee semblent avoir été moins intenses que prévu, ce qui constitue un soulagement pour la région qui a été durement touchée par les incendies de forêt au début de l’été.

Dans la communauté balnéaire de St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, le maire Brad Henderson a déclaré qu’il faudra beaucoup de travail pour s’occuper des nombreux grands arbres abattus par Lee.

« De nombreux arbres ont été abattus dans notre communauté, beaucoup d’entre eux ont traversé des routes et des lignes électriques », a déclaré Henderson dans une interview samedi.

C’est ce qui est arrivé à une ligne électrique devant la maison d’Allan Flewelling, un habitant de St. Andrews. Il a dit avoir entendu un claquement et vu qu’un grand arbre de sa pelouse s’était renversé, provoquant un petit incendie.

« Nous avons remarqué que l’arbre était tombé sur les fils et avait pris feu. Ensuite, le maire est passé par là peu de temps après et il l’a appelé », a déclaré Flewelling.

À Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, le service de traversier a été suspendu entre l’île et la partie continentale du Nouveau-Brunswick.

La mairesse de Grand Manan, Bonnie Morse, a déclaré samedi dans une entrevue que Lee avait frappé l’île avec des vents violents et qu’il avait ressenti « un peu comme une bonne tempête de nord-est ».

« Mais nous semblons avoir survécu à tout jusqu’à présent », a déclaré Morse vers 16h30.

Le maire a remercié les équipes du ministère des Transports et de l’Infrastructure, les monteurs de lignes et les équipes d’Énergie NB pour leur travail continu sur l’île.

« Nous avons eu beaucoup d’arbres abattus et de routes bloquées… Mais ils semblent se maintenir raisonnablement bien – et étant donné les conditions météorologiques, cela en dit long.

La mairesse de Yarmouth, Pam Mood, a déclaré dans une interview samedi vers midi que la région «n’est pas aussi durement touchée que nous l’avions initialement prévu».

« Beaucoup de vent ici, il y a quelques arbres tombés, mais bien mieux que ce que nous pensions », a-t-elle déclaré.

EN IMAGES : Lee apporte des vents violents dans les Maritimes

Vers 22 heures, il y avait plus de 117 500 foyers sans électricité en Nouvelle-Écosse, environ 18 500 clients dans le noir au Nouveau-Brunswick et environ 1 900 foyers sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard.

Aucune panne n’a été signalée par Newfoundland Power à 19 h 45.

Matt Drover de Nova Scotia Power a déclaré dans une interview samedi que les équipes étaient mobilisées et travaillaient au rétablissement du courant dans les zones où les vents sont inférieurs à 80 kilomètres à l’heure.

« Nous nous sommes préparés toute la semaine pour cette tempête, nous savions que Lee allait être une tempête importante avec des vents très violents », a déclaré Drover.

« Hier, toutes nos équipes de la Nouvelle-Écosse sont arrivées et nous les avons déployées un peu partout dans la province, sachant que la partie ouest de la province, la rive sud, la vallée et également HRM seraient probablement les plus durement touchées. »

Erica Fleck, directrice de la gestion des urgences de la municipalité régionale d’Halifax, demande à tous les résidents de rester à l’intérieur et de s’éloigner de la côte jusqu’à ce que la tempête se dissipe.

« Il est vraiment dangereux pour les gens de se trouver là-bas en ce moment, nous exhortons vraiment les résidents à être intelligents et à rester chez eux et à s’abriter sur place. Il n’est pas nécessaire de sortir maintenant, sauf en cas d’urgence absolue », a déclaré Fleck lors d’une interview samedi.

Fleck a déclaré que certaines routes de la région de Lawrencetown et de la côte est ont été « anéanties » par les ondes de tempête.

Des vagues s’écrasent sur le littoral à Digby, en Nouvelle-Écosse, le 16 septembre 2023, lors de la tempête post-tropicale Lee. (CTV Atlantique/Sarah Ploughman)

La tempête a été déclassée en ouragan avant de frapper la région. La désignation fait référence à la structure de la tempête et n’indique pas une diminution des impacts.

« L’eau a déjà traversé les routes… Les routes qui avaient été réparées lors des incendies et des inondations entre mai et juillet sont à nouveau ouvertes dans la région de Peggys Cove », a déclaré Fleck.

« Il y a des problèmes à Herring Cove, des problèmes à Bedford, pratiquement partout à proximité de l’eau, nous constatons déjà des problèmes, et le pic n’est pas encore arrivé », a déclaré Fleck vers 12h30.

La GRC en Nouvelle-Écosse demande aux conducteurs de rester à l’écart des routes. La police a déclaré avoir reçu des informations faisant état de conducteurs se dirigeant vers la côte pour observer les vagues.

« Cette action les met en danger ainsi que les premiers intervenants en cas de tentatives de sauvetage », a déclaré la GRC dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Des vagues s’écrasent contre un brise-lames à Port Maitland, en Nouvelle-Écosse, à l’approche du cyclone post-tropical Lee, le samedi 16 septembre 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Bill Curry

Environnement Canada a déclaré que les zones situées le long de la côte atlantique centrale de la Nouvelle-Écosse pourraient connaître des vagues déferlantes allant de quatre à six mètres, et que des avertissements d’ondes de tempête étaient en vigueur du comté de Shelburne vers l’est jusqu’au comté de Guysborough.

Au Nouveau-Brunswick, des inondations ont été signalées dans certaines zones de basse altitude, notamment à Saint John et à Fredericton.

Quelques arbres historiques qui auraient plus de 100 ans ont été abattus dans le centre-ville de Saint John. Les responsables de la ville ont déclaré dans un communiqué que les équipes et les arboriculteurs s’attaquent aux sites en priorité et que le public est prié d’éviter de conduire autour des arbres tombés et de faire preuve d’une extrême prudence dans les zones où les équipes travaillent.

Tôt samedi, une veille d’ouragan était en place pour l’île Grand Manan et la côte du comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, ainsi que pour la majeure partie de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, s’étendant du comté de Digby jusqu’au comté d’Halifax. Un avertissement de tempête tropicale couvrait également la majeure partie de la Nouvelle-Écosse ainsi que la côte de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick et certaines parties de la province le long du détroit de Northumberland.

Samedi soir, la rafale de vent la plus élevée enregistrée par les stations météorologiques d’Environnement Canada était de 117 kilomètres à l’heure, enregistrée à l’aéroport international Stanfield d’Halifax.

On prévoyait que la tempête apporterait plus de 100 millimètres de pluie dans certaines régions, et Environnement Canada met en garde contre de possibles inondations dans certaines parties du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, notamment à Saint John et à Moncton.

À Kings Square, à Saint John, au Nouveau-Brunswick, un grand arbre a été abattu alors que la tempête post-tropicale Lee se dirige vers la région. Photo du 16 septembre 2023. (CTV Atlantic/Avery MacRae).

« Bien que Lee soit passé d’un ouragan à un puissant cyclone post-tropical, nos préoccupations concernant la menace qu’il représente restent inchangées », a déclaré Kyle Leavitt, directeur de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, dans un communiqué samedi après-midi. « En fait, Lee est arrivé plus vite et avec une intensité légèrement plus grande que prévu. »

À l’Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Sécurité publique, Bloyce Thompson, demande aux Insulaires de « faire les derniers préparatifs » pour la tempête qui devrait frapper la province plus tard samedi.

« Nous savons que cela ne sera pas aussi violent que les tempêtes qui nous ont frappés au cours des années précédentes, mais nous devons être raisonnables dans notre préparation afin d’être prêts dans tous les cas. J’exhorte les Insulaires à rester à l’intérieur pendant les périodes de vents violents, à rester à l’intérieur des terres et à l’écart des eaux côtières », a déclaré Thompson dans un communiqué samedi.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne.

Cliquez ici pour une galerie de photos de l’impact de la tempête post-tropicale Lee sur les provinces maritimes.