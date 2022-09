Lee County Fair Association recevra 236 000 $ pour la rénovation des bâtiments et des terrains – Shaw Local

DIXON – La Lee County Fair Association procédera à des améliorations majeures des installations après avoir reçu 236 000 $ du conseil du comté de Lee.

Le conseil a approuvé la semaine dernière la demande de l’organisation pour les fonds de l’American Rescue Plan Act, dont le comté a reçu environ 6,6 millions de dollars.

Sur les 236 000 $, 100 000 $ proviendront des dollars ARPA du comté, destinés aux organisations de services communautaires, et 136 000 $ proviendront du fonds général de l’ARPA, a déclaré le président du conseil, Bob Olson.

Le parc des expositions d’Amboy est devenu une option de location populaire au cours des 15 dernières années pour des événements tels que des réceptions de mariage, des réunions de famille, des salons professionnels, des foires commerciales et des quinceaneras. Son événement principal est le Lee County 4-H Fair and Jr. Show.

Pyper Bruns, 7 ans, du club Carefree Oregon 4-H, regarde les lapins primés le 27 juillet lors de la foire et du spectacle junior du comté de Lee 4-H à Amboy. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

La Lee County Fair Association a investi les revenus de ces événements pour améliorer le bâtiment d’exposition principal avec des travaux antérieurs, notamment l’installation d’un éclairage LED, la peinture, le remplacement des sols de la cuisine et de la salle de conférence et la construction de nouvelles salles de bains.

“Des améliorations supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’efficacité énergétique dans ce bâtiment vieux de 42 ans”, a déclaré le trésorier de l’association, Andy Pratt, dans la demande de financement du projet.

La liste des mises à niveau et des projets d’amélioration du groupe totalise environ 737 000 $ avec l’isolation, la réparation des murs extérieurs en parpaings, l’emballage de l’extérieur dans de l’acier, la réparation du sol en béton, l’ajout d’acier intérieur aux murs et au plafond, la mise à niveau du CVC et de l’éclairage de la cuisine. comme l’achèvement des réparations structurelles des étables à bétail.

Les fonds du comté seront utilisés pour une nouvelle isolation et de l’acier extérieur, avec des gouttières pour la salle sud du bâtiment d’exposition principal, un nouvel acier extérieur et des gouttières pour la salle nord et des réparations aux principaux poteaux de soutien dans l’étable porcine/ovine. Toutes les améliorations devraient être achevées en 2023.

Bob Althous dirige sa plate-forme sur la piste le 29 juillet lors de la classe de tracteurs 4750 à la foire et au salon junior 4-H du comté de Lee à Amboy. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Une partie de l’objectif du comté avec les fonds de l’ARPA a été de bénéficier aux entreprises et aux organisations affectées négativement par la pandémie de COVID-19.

L’association de la foire a perdu environ 18 000 $ de revenus provenant d’événements privés annulés en 2020 et 2021. Elle estime que 65 000 $ supplémentaires ont été perdus en raison de l’absence de Lee County 4-H Fair and Jr. Show en 2020.

Le comté a mis de côté 1 million de dollars en réserves pour 2023 et 2024, 1,5 million de dollars pour les projets d’immobilisations, 500 000 dollars pour le programme des petites entreprises, 250 000 dollars pour les organismes de services communautaires, 500 000 dollars pour le développement économique et commercial et 1,8 million de dollars pour les demandes de financement générales.

Les demandes de financement sont examinées par le comité ARPA spécial du comté et transmises au conseil du comté pour approbation finale.

Le conseil d’administration a approuvé le financement équitable lors d’un vote de 18 contre 3, les membres Tom Wilson, Doug Farster et Chris Norberg votant contre.