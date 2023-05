Lee County Fair Association accepte les entrées Open et Junior Show – Shaw Local

AMBOY – La Lee County Fair Association accepte les inscriptions pour les expositions juniors et ouvertes de la Lee County Fair du jeudi 27 juillet au dimanche 30 juillet au Lee County 4-H Center and Fairgrounds, 1196 Franklin Road.

Le spectacle ouvert est ouvert aux résidents de tous âges. Les domaines du projet comprennent la cuisine et la pâtisserie, les fleurs et le jardinage, ainsi que les fibres et les arts. Les inscriptions sont limitées à deux par classe. Les membres 4-H et les participants aux spectacles juniors peuvent soumettre des projets qui ne sont pas dans les spectacles 4-H ou juniors.

Le spectacle junior est ouvert aux jeunes de 8 à 20 ans. Les domaines du projet comprennent le bétail, les petits animaux, les arts visuels, les sciences mécaniques et les cultures. Les participants n’ont pas besoin d’être membres 4-H.

Les inscriptions sont dues le samedi 1er juillet. Les frais d’inscription à l’exposition ouverte sont de 2 $.

Pour information, visitez leecounty4hcenter.com ou les pages Facebook ou Instagram du salon.