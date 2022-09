Lee County Fair annonce les gagnants du Junior Show – Shaw Local

La foire du comté de Lee et le bureau des extensions du comté de Lee ont publié les résultats des départements du Junior Show. Les résultats incluent les gagnants dans les classes d’expositions, les grands champions et les catégories Born and Bred.

Les gagnants de la première place du Junior Show sont les suivants :

Bœuf

Angus Purebred: Summer Yearling Génisse: Brayden D. Rapp; Génisse d’un an junior : Jaxon Alderks; Bouvillon né après le vendredi 1er janvier 2021 : Ava Faber

Toutes les autres races Pure race : Génisse senior Veau : Brayden D. Rapp; Génisse d’été d’un an : Ava Faber; Bouvillon né après le vendredi 1er janvier 2021 : Robbie L. Thurow et Joseph T. Thurow

Pure race Hereford : Génisse senior : Carly Taylor; Génisse d’été d’un an : Austin W. Taylor; Génisse d’un an junior : Cody Taylor; Bouvillon né après Vendredi 1er janvier 2021 : Landon M. Sawin ; Jeune génisse née en 2022 : Robbie L. Thurow

Shorthorn Pur-sang : Génisse junior d’un an : Joseph T. Thurow ; Vache illustrée avec son veau : Robbie L. Thurow

Croisements, génisse junior d’un an : Blake Goodbred; Génisse d’un an senior : Brooke J. Ewald; Bouvillon né après Vendredi 1er janvier 2021 : Blake Goodbred, Reagan Hueber, Evan Kosick et Deborah Smice

Génisse de marché : Anna Cyrocki ;

Classe de veau seau: Hank Hickey;

Grand Champion, pilotage général : Reagan Hueb; Toutes les femmes : Jaxon Alderks ; Né et élevé dans le comté de Lee : Blake Goodbred et Ava Faber ; Angus femelle : Jaxon Alderks ; Femme Hereford : Cody Taylor

Laitier

Holstein enregistré : Veau de printemps : Anna Marquardt ; Veau d’hiver : Anna Marquardt ; Vache de trois ans : Layla R. Obrien; Vache âgée : Layla R. Obrien

Autres races enregistrées : Veau de printemps : Faith Marquardt ; Veau d’hiver : Ava Faber ; Veau d’automne : Ava Faber ; 1 an été : Faith Marquardt; 1 an printemps : Ava Faber; 1 an hiver : Layla R Obrien; Vache âgée : Layla R Obrien

Grande Championne : Junior au classement général : Ava Faber ; Sénior général : Layla R. Obrien

Mouton

Dorper: Ram Lamb: Brooke J.Ewald

Montadale : Agneau de brebis : Brandon Dismore ; Paire d’agneaux brebis : Brandon Dismore

Southdown : Brebis d’un an : Amanda Headon ; Agneau de brebis : Brooke J. Ewald et Amanda Headon ; Paire d’agneaux brebis : Amanda Headon ; Enclos d’élevage de trois : Amanda Headon ; Troupeau : Amanda Headon

Autres races : Ram Lamb : Dylan E. Etes ; Paire d’agneaux Ram : Amanda Headon ; Brebis d’un an : Amanda Headon; Agneau de brebis : Madison Bend ; Paire d’agneaux brebis : Madison Bend ; Couple reproducteur de trois : Amanda Headon ; Troupeau : Amanda Headon

Commercial : Brebis d’un an : Samantha Koper ; Brebis Agneaux : Samantha Koper; Paire d’agneaux brebis : Brooke J. Ewald

Agneau de marché : poids léger : Greyson G. Henkel et Blakelynn E. Swanson ; Poids moyen : Zach Morrow ; Paire d’agneaux du marché : Zach Morrow

Grand Champion : Bélier : Amanda Headon ; Brebis : Amanda Headon ; Agneau du marché : Zach Morrow

Porc

Yorkshire, Gilt : Lexi A. Lichty ; Paire de dorures : Eralynn Wiltfang ; Brouette : Drake Prestegaard

Chester White : Doré : Drake Prestegaard ; Brouette : Drake Prestegaard

Duroc : Gilt : Payton Hueber et Emma Gillette ; Paire de cochettes : Maxx Wiltfang ; Paire de tumulus : Eralynn Wiltfang ; Seul Barrow Classe A: Hannah Seaworth; Célibataire Brouette Classe B : Lexi A. Lichty

Hampshire : Gilt : Reagan Hueber ; Barrow : Blake Goodbred

Pologne tachetée : Barrow : Tyler Hall

Autres races : Barrow : Audra Marincic ; Barrows croisés : Blake Frisbie ; Barrows croisés B: Blake Goodbred; Barrows croisés C: Drake Prestegaard

N° de classe croisé : Paire de cochettes du marché : Kate A. Viall ; Paire de Market Barrows : Brayden W. Goodbred ; Né et élevé : Tyler Hall ; Cochette d’élevage croisée A : Payton Hueber ; Cochette d’élevage croisée B : Reagan Hueber ; Marché unique Gilt A : Blake Goodbred ; Marché unique Gilt B : Gwen B. Hall ; Cochette de Berkshire : Lexi A. Lichty ; Berkshire Barrow : Ayden Alderks

Grand Champion : Gilt pur-sang : Reagan Hueber ; Barrow dans l’ensemble : Tyler Hall ; Pr. de Barrows : Brayden W. Goodbred ; Cochette d’élevage XBR : Reagan Hueber ; Marché doré : Gwen B. Hall

la volaille

1 an : Light Breed, production d’œufs de deux à trois poulettes : Kate Vallaro ; Heavy Breed, production d’œufs de deux à trois poulettes : Kate Vallaro; Type de viande Deux coquelets (cornish): Everett Hickey; Type de viande Deux coquelets (autres) : Kate A. Viall ; Bantam national de spécialité : Shane Skotnik; Spécialité domestique, tous les autres : Jacob Warrenfeltz ; Affichage d’oeufs, une douzaine : Barbara E. Palmer et Shane Skotnik ; Canards, une paire : Rylan D. McNinch ; Dindes, Une paire : Samuel Warrenfeltz

2 ans : Light Breed, production d’œufs de deux à trois poulettes : Kate A. Viall ; Heavy Breed, production d’œufs de deux à trois poulettes : Kate A. Viall ; Spécialité Domestique, Bantam : Kate Vallaro; Spécialité nationale, tous les autres : Jacob Warrenfeltz

Lapin

Californien : Junior Buck moins de six mois : Barbara E. Palmer ; Junior Doe moins de six mois : Barbara E. Palmer ; Buck six à huit mois : Ali Danekas ; Doe six à huit mois : Ali Danekas ; Buck senior sur six mois : Ali Danekas ; Doe senior sur huit mois: Barbara E. Palmer

Nouvelle-Zélande : Junior Buck moins de six mois : Tessa Bruns ; Junior Doe moins de six mois : Harper Bruns ; Senior Buck sur six mois : Harper Bruns ; Biche senior sur huit mois : Ali Danekas

Toutes les autres races : Buck six à huit mois : Barbara E. Palmer ; Doe six à huit mois : Barbara E. Palmer ; Buck senior sur huit mois : Ali Danekas ; Junior Buck moins de six mois : Brysen J. Full ; Junior Doe moins de six mois : Brysen J. Full ; Buck senior sur six mois : Barbara E. Palmer ; Biche senior sur six mois : Gage Lopez

Mini Lop : Junior Buck moins de six mois : Brooke R. Barshinger ; Junior Doe moins de six mois : Gracie Williams ; Senior Buck sur six mois : Gracie Williams ; Senior Doe sur six mois : Gracie Williams

Mini Rex : Junior Buck moins de six mois : Ali Danekas ; Junior Doe moins de six mois : Ali Danekas ; Buck senior sur six mois : Ali Danekas ; Senior Doe plus de six mois : Lillian Dyer

Enclos à viande : Enclos des trois : Tessa Bruns ; Friteuse simple : Jacob Warrenfeltz

Récoltes

Maïs : Ethan A. Pratt ; Soja : Ethan A. Pratt

arts visuels

Division junior : Article : Amaya K. VanQuathem ; Fibre : Grace Conderman ; Argile : Lauren Wagner ; Bois : Amaya K. VanQuathem ; Craie, carbone et pigment : Morgan Kresier ; Verre et plastique : Lauren Wagner ; Métal : Amaya K. VanQuathem ; Nature : Morgan Kresier ; Art généré par ordinateur : Kate A. Viall ; Arts du patrimoine : Amaya K. VanQuathem ; Scrapbooking : Taylyr McNinch ; Intermédiaire en décoration alimentaire : Isabelle M. Klein

Division senior : Terre battue : Rachel K. McCormick ; Craie, carbone et pigment : Claire E. Freeman ; Verre et plastique : Aaron Conderman ; Métal : Aaron Conderman ; Nature : Aaron Conderman ; Scrapbooking : Emily Conderman ; Décoration alimentaire avancée : Emily R. Sachs ; Maître de la décoration alimentaire : Ava G. Prior

Sciences mécaniques

Aérospatiale, modélisme de fusée : Nolan Johnson ; Affichage aérospatial : Claire E. Freeman

Électricité. Electricité Un : Michael Dallam

Petits moteurs : Présentation des petits moteurs : Morgan Kresier ; Relooking des petits moteurs : Henry A. Klein

Tracteur : Début de l’entretien du tracteur : Gage Lopez

Travail du bois : Un : Grace Conderman ; Deux : Brysen J. Full ; Trois : Nolan Johnson ; Quatre : Henry A. Klein

Cheval

Licol Classes : Miniature : Caroline Montgomery ; 56 pouces et moins : Samantha Koper; Jument de plus de 56 pouces : Lane McKenna ; Hongre de plus de 56 pouces : Lucas Odle ; Cheval âgé : Bethany Odle ; Showmanship junior de 8 à 11 ans : Mairin Meyers ; Showmanship junior de 12 à 14 ans : Abby Milligan ; Showmanship senior à partir de 15 ans : Ava M. Paris

Classes de performances : Trot-pas pour débutants : Melanie S. Zimmerman ; Équitation à poney : Samantha Koper ; Équitation western junior : Alyse Rogers; Équitation western senior : Ava M. Paris ; Junior Open Pleasure : Alyse Rogers; Senior Open Pleasure : Abby Milligan ; Commandement : Bethany Odle ; Équitation anglaise senior : Ava M. Paris ; Équitation à cru junior : Bethany Odle ; Équitation Bareback Sénior : Ava M. Paris ; Équitation d’attelage : Autry B. Prior

Classes Nouveauté et Vitesse : Classe Senior Trail : Samantha Koper ; Classe Sentier junior : Alyse Rogers; Classe de costumes juniors : Melanie S. Zimmerman ; Classe de costumes senior : Ava M. Paris ; Oeuf et cuillère juniors : Bethany Odle ; Œuf et cuillère senior : Ava M. Paris ; Flexion de poteau junior : Bethany Odle ; Flexion de poteau senior : Ava M. Paris ; Course de barils junior : Dorothy Steele ; Course de barils senior : Ava M. Paris ; Course de drapeau junior : Melanie S. Zimmerman ; Course de drapeaux senior : Lucas Odle ; Course de prise junior : Melanie S. Zimmerman ; Course de prise senior : Lucas Odle

Chèvres

Produits laitiers : Chèvres, 1 an en lactation : Taylyr McNinch; Femelles, Yearling Dry : Shane Skotnik; Enfants, nés en 2022 : Brysen J. Full ; Enfants, Nés en 2022 : Brysen J. Full ; Mère et fille : Taylyr McNinch

Pygmée : Biches âgées : Mairin Meyers ; Est-ce que, de deux à trois ans : Mairin Meyers; Enfants, Est né en 2022 : Emma Dinges; Que vous soyez né en 2021 ou avant : Mairin Meyers; Chèvres pygmées mère et fille : Emma Dinges

Viande : Né en 2022 : Tate Sundberg; Enfants, Est né en 2022 : Lucas K. Thurow; Est né en 2021 : Jackson D. Prior ; Est-ce que les âges de deux ans et plus : Ava G. Prior ; Mère et fille : Allie D. Prior

Grand Champion : Produits laitiers : Shane Skotnik ; Enfant laitier : Ava G. Prior ; Pygmée : Mairin Meyers

Chats

Cheveux longs : Femme : Allie D. Prior ; Homme : Claire E. Freeman ; Grande Championne : Allie D. Prior

Cheveux courts : Homme : Jackson D. Prior ; Grand Champion : Jackson D. Prior