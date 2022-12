Lee County Ag in the Classroom reçoit une subvention – Shaw Local

AMBOY – Lee County Ag in the Classroom faisait partie des coalitions de comtés qui ont reçu des subventions cet automne de la Fondation IAA, la branche caritative de l’Illinois Farm Bureau, a déclaré Katie Pratt, coordinatrice du programme du comté.

Environ 80 coalitions desservant 89 comtés de l’Illinois ont reçu 647 000 $ en subventions. Ceux-ci devaient être utilisés pour le matériel, la formation, les cours pédagogiques et d’autres activités se déroulant au cours de l’année scolaire 2022-23.

“L’octroi de ces subventions garantit l’accès à des cours mettant l’accent sur les STEM qui intègrent un contenu agricole précis pour les enseignants et les étudiants”, a déclaré Kevin Daugherty, directeur de l’éducation pour Illinois Agriculture in the Classroom.

Au cours d’une année scolaire typique, plus de 650 000 élèves et près de 40 000 enseignants suivent des cours d’alphabétisation agricole dans le cadre du programme.

« Les deux dernières années ont été tout sauf typiques dans les écoles de l’Illinois ; cependant, au cours de la dernière année scolaire, nous avons vu la portée des élèves augmenter de 25 % et la portée des enseignants de 55 %, ce qui montre une tendance positive à mesure que les réajustements se poursuivent », a déclaré Daugherty.

Pratt a visité toutes les écoles élémentaires et secondaires du comté de Lee. Elle visite certaines salles de classe sur une base hebdomadaire ou mensuelle et d’autres salles de classe pour une présentation spéciale unique. La plupart des supports Ag in the Classroom sont présentés aux élèves de quatrième année.

“Les sujets des cours vont de la croissance d’une plante à la faim dans le monde et à la sécurité alimentaire”, a déclaré Pratt. « J’aime me retrouver devant les élèves plus d’une fois. Ensuite, je peux m’appuyer sur ce que nous avons appris et le relier au programme de la classe.

La Fondation IAA fournit également des fonds pour Ag Mags, des subventions aux enseignants et des académies d’été pour l’agriculture.

« Une sensibilisation constante nécessite des partisans inébranlables », a déclaré Susan Moore, directrice de la Fondation IAA. “Nous sommes reconnaissants aux donateurs annuels qui comprennent à quel point les efforts pour améliorer l’alphabétisation agricole peuvent être importants.”

Les organisations partenaires sont l’Illinois Farm Bureau, Facilitating Coordination in Agricultural Education, University of Illinois Extension, Illinois Beef Association, Illinois Corn Marketing Board, Illinois Pork Producers Association, Illinois Soybean Association, Midwest Dairy Association, Illinois Department of Agriculture et l’Association of Soil et districts de conservation de l’eau.