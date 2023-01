Lee Corso fait un choix de couvre-chef choquant pour le championnat national Georgia-TCU

Lee Corso était sur place au stade SoFi pour le match de championnat national CFP avec College GameDay et a fait son choix de couvre-chef tant vanté pour Georgia-TCU.

Avec College GameDay à Inglewood, en Californie et au SoFi Stadium, nous savions que nous allions avoir une dose de bonté de football universitaire avant le match de championnat national des éliminatoires de football universitaire entre les Georgia Bulldogs et les TCU Horned Frogs. Et encore mieux, le légendaire Lee Corso était présent et sur le plateau.

À cause de cela, tout le monde attendait le choix de couvre-chef emblématique de Corso pour le natty, puis nous y sommes finalement arrivés à la fin de l’émission – mais pas avant que Corso et chaque fan aient reçu un monologue exhaustif de l’ineffable Pat McAfee juste avant.

Dans la belle mode de Lee Corso, cependant, il nous a tiré pas si vite. Après avoir parlé d’avoir mal choisi contre la Géorgie cette saison, il a sorti la grosse tête d’Uga et l’a presque mise. Au lieu de cela, il l’a jeté de côté et a sorti sa casquette TCU et l’a mise – mais pas de couvre-chef Horned Frog!

Lee Corso choisit X sur X pour remporter le championnat national CFP… mais pas de couvre-chef !

Donc, la légende va avec TCU pour terminer la course de Cendrillon pour gagner le natty. Mais la vraie question que tout le monde se posait était qu’est-il arrivé au couvre-chef ?

Pourquoi Lee Corso n’avait-il pas une tête de grenouille cornue à mettre ?!?!? — RG (@raygachette) 10 janvier 2023

Quoi qu’il en soit, il a fait son choix pour le match de championnat national. Cependant, cela pourrait être une bonne nouvelle pour les Dawgs lundi soir.

Corso est allé 0-2 dans ses choix de match de demi-finale CFP alors qu’il emportait le Michigan et l’Ohio State pour gagner, qui ont tous deux subi des pertes durement disputées lors de leurs affrontements. Mais peut-être que la légende vivante renversera le cours de ses choix avec l’Hypnotoad terminant cette course emblématique des outsiders.

