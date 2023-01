Lee Clark, 52 ans, accusé du meurtre de Philip Lewis, 59 ans, retrouvé mort dans l’étang de Harlow le soir du Nouvel An

Un SUSPECT a été accusé du meurtre d’un homme de 59 ans retrouvé mort dans un étang le soir du Nouvel An.

La police a été dépêchée à Oakwood Pond à Harlow, Essex, à la suite de rapports faisant état d’un “objet suspect” sur l’eau.

Un homme a été accusé du meurtre de Philip Lewis

Tragiquement, ils ont découvert les restes de Phillip Lewis, qui vivait dans la région.

La police a déclaré à l’époque que sa dépouille était probablement là depuis “plusieurs semaines”.

Lee Clark, 52 ans, a maintenant été accusé de meurtre et comparaîtra demain devant le Colchester Magistrates ‘Court.

Un homme de 23 ans, soupçonné de complot en vue de commettre un meurtre, a été libéré sous caution jusqu’en mars.

La police demande à toute personne ayant été en contact avec Philip depuis le 1er novembre d’entrer en contact.

Ils font également appel à toute personne qui aurait vu quelque chose de “suspect” dans la région au cours des deux derniers mois pour les appeler.

Le surintendant détective Rob Kirby, responsable des crimes majeurs d’Essex, a déclaré: «Il s’agit très clairement d’une étape importante dans l’enquête sur la mort de Phillip Lewis.

«Au cours des huit derniers jours, nous avons eu une équipe de détectives dévoués et d’experts médico-légaux qui ont reconstitué ce que nous pensons être les circonstances entourant la mort de Phillip.

“Bien sûr, ce travail ne s’arrête pas au moment de la charge et à bien des égards, c’est encore le début d’une enquête complexe sur la mort d’un homme de 59 ans qui était un fils et un ami.

“Un élément de ce travail se poursuit aujourd’hui alors que, aux côtés de nos partenaires, nous continuons à drainer Oakwood Pond pour permettre une enquête plus approfondie de la zone.

“Cela se fait de la manière la plus respectueuse de l’environnement possible et je voudrais transmettre mes remerciements aux partenaires pour avoir aidé à faciliter cela.”

Toute personne disposant d’informations ou d’images relatives à l’incident est priée d’appeler la hotline dédiée au 0800 051 4526.

Philip a été tiré de l’étang à Harlow Crédit : PA