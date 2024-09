Lee Carsley vit pour le coaching – mais le scandale de l’hymne national montre que son poste en Angleterre a une autre facette

Lee Carsley a été l’un des premiers joueurs à quitter le vestiaire anglais, presque une heure avant le coup d’envoi. Il n’avait que les gardiens anglais pour compagnie et il se tenait les bras croisés au milieu du terrain pour les regarder travailler.

Finalement, les joueurs de champ et le reste du staff sont venus le rejoindre. Carsley se tenait debout, les bras derrière le dos, discutant des exercices avec Ashley Cole. Mais il voulait s’impliquer et donc, à seulement une demi-heure de son début de mandat avec l’Angleterre, Carsley était là près d’une montagne de ballons de football, lançant des passes à Kobbie Mainoo et Declan Rice pour qu’ils puissent prendre le ballon en demi-tour et avancer.

A l’approche du coup d’envoi, Carsley continuait à travailler avec ses joueurs. Il se tenait au bord de la surface de réparation, aux prises avec un attaquant qui le dépassait et essayait de convertir une passe en retrait. Ce n’est qu’à 20 minutes du coup d’envoi que Carsley est revenu dans le vestiaire anglais.

Carsley a expliqué vendredi pourquoi il ne chantait pas l’hymne national, car il craignait que son esprit ne s’égare dans la période précédant immédiatement le coup d’envoi et qu’il pensait de manière obsessionnelle à la manière dont le match allait se dérouler et à la façon dont l’adversaire allait s’organiser. Cela explique peut-être pourquoi il est entré par accident dans le banc des joueurs à domicile plutôt que dans celui des visiteurs lorsqu’il est sorti du tunnel.



Carsley était initialement assis sur les sièges de l’Irlande (Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images)

Mais ce qui est certainement clair, c’est que Carsley vies Pour ce genre de choses : les petits détails avec les joueurs, le travail précis de préparation, les scénarios tactiques auxquels il pourrait être confronté. L’ancien régime était caractérisé par le fait que Gareth Southgate était le leader face au public tandis que Steve Holland supervisait les rouages ​​du football. Carsley, cependant, semble apprécier les détails du football plus que quiconque.

Même à la mi-temps, on pouvait voir Carsley, avant d’aller parler à ses joueurs, assis dans l’abri avec son iPad. Il a expliqué après coup que c’est là qu’il garde toutes les notes qu’il a prises pendant le long temps de réflexion avant le match. « S’ils passent à quatre, c’est comme ça qu’on peut construire. S’ils passent à trois, c’est comme ça qu’on peut construire. » Il a donc rafraîchi sa mémoire sur les points tactiques clés avant d’entrer dans l’équipe et a donné à ses joueurs quelques messages tactiques clés, juste deux ou trois points à retenir.

Ce n’est là qu’un petit aperçu de ce qui a été un premier aperçu fascinant de Carsley lors de son premier match en tant qu’entraîneur anglais. Ce week-end a clairement montré que même si Carsley a beau parler de la façon dont il veut s’appuyer sur le travail de Southgate (il a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas d’un « nouveau départ »), la réalité est qu’il est son propre maître et qu’il fera les choses à sa manière.

Il y avait beaucoup de choses à apprécier dans le football joué par l’Angleterre en première mi-temps, les petits ajustements apportés par Carsley à son héritage de Southgate. Anthony Gordon a joué comme ailier haut et large, courant derrière, et sa course a conduit au premier but anglais. Declan Rice a été libéré pour aller box-to-box grâce à Trent Alexander-Arnold qui s’est déplacé au milieu de terrain derrière lui. Rice a marqué le premier but et a préparé le deuxième.



Les buts de Rice et Grealish ont donné la victoire à Carsley (Michael Regan – The FA/The FA via Getty Images)

Carsley a nié que nous assistions au lancement de « Carsball » et a insisté sur le fait que ce n’était pas son style, mais plutôt celui des joueurs, et qu’ils devaient donc en recevoir le crédit. Et pourtant, le fait est que les joueurs ont fait des choses aujourd’hui qu’ils n’ont pas toujours faites sous Southgate – et Carsley en est l’homme responsable.

Cette fenêtre internationale allait toujours être une expérience enrichissante puisque Carsley a pris ses fonctions de senior pour la première fois. Il semblait adorer l’occasion, déclarant que c’était le jour le plus fier de sa carrière. Rien qu’en le voyant accroupi dans la zone technique, on pouvait voir un homme vivre chaque minute, essayant de traiter chaque petit détail devant lui sur le terrain.

Et si le poste de sélectionneur de l’Angleterre se résumait à choisir les joueurs, à entraîner, à mettre en place les tactiques et les systèmes, alors on pourrait dire que Carsley était parfait pour ce poste. Il s’agit de quelqu’un qui comprend le système, qui connaît les joueurs et qui peut désormais faire de l’équipe une équipe gagnante.

Mais l’autre leçon de ce week-end, c’est qu’être sélectionneur de l’Angleterre a une autre facette. C’est être le visage public et la voix du football anglais, on attend de lui qu’il ait un point de vue réfléchi sur presque tout. Cela signifie pouvoir parler aisément d’une multitude de sujets non liés au football (vous vous souvenez peut-être de la polémique sur la croix de Saint-Georges modifiée sur les cols des joueurs anglais) et parfois devoir choisir ses mots avec beaucoup de soin sous une forte pression.

C’est dans ce domaine que Southgate excellait, parfait sur presque tous les sujets, à tel point qu’il devint rapidement le porte-parole de l’âme du football national. (Personne ne s’attendait à ce que Roy Hodgson ou Fabio Capello fassent ça.) Carsley n’occupe ce poste que depuis un match, mais il s’est déjà retrouvé au centre d’une grande controverse sur la question de savoir s’il chantera ou non l’hymne national.

Il a donné une réponse honnête, sincère et tout à fait justifiée à la question vendredi, mais c’était aussi le genre de situation que Southgate savait si bien désamorcer. Au lieu de cela, cela a fait la une de deux journaux nationaux et la fin de beaucoup d’autres, le Telegraph déclarant qu’il « ne peut pas espérer diriger l’Angleterre » s’il ne chante pas l’hymne national et un chroniqueur du Daily Mail, un autre journal de droite, a demandé qu’il soit renvoyé avant le coup d’envoi. On a l’impression que c’est le côté du travail, celui d’être ce porte-parole public, dont chaque mot est scruté, où Carsley va devoir apprendre vite.

Carsley semble accepter que cela fait partie du métier. Il sait aussi que d’autres problèmes de ce genre surviendront à l’avenir. « Je pense qu’il faut probablement accepter que ce travail implique un certain jugement », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si tout cela en valait la peine. « Je ne me sens pas lésé. Nous allons de l’avant. »

(Photo du haut : Carl Recine/Getty Images)