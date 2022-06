Lee Brice se produit dans l’Ohio pour l’événement Folds of Honor pour soutenir les familles des militaires

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lee Brice, superstar country, a organisé un concert intime pour quelques centaines de fans mercredi soir à Cleveland, Ohio.

Le petit spectacle était au profit de Folds of Honor, une organisation qui offre des bourses d’études aux personnes à charge, conjoints et enfants, des soldats tombés ou handicapés de façon permanente. Folds of Honor a été fondé en 2007 par le lieutenant-colonel Dan Rooney du pilote de chasse F-16 de l’US Air Force. Depuis, des centaines de millions de dollars ont été amassés et 35 000 bourses ont été remises.

Brice, 43 ans, s’est arrêté pour parler avec Fox News Digital de sa longue expérience de soutien à Folds of Honor et de l’événement organisé au FWD Day + Nightclub à Cleveland.

« J’ai toujours soutenu l’armée mais Plis d’honneur juste en quelque sorte … nous sommes juste tombés amoureux de ce qu’ils font et des gens qui le dirigent », a-t-il déclaré.« Nous adorons être à part de ces événements et vous savez, nous avons organisé une fête et tout le monde a eu un super spectacle et passé un bon moment mais tout le monde savait pourquoi nous étions là. »

Brice, qui a interprété les chansons préférées des fans, notamment « One Of Them Girls » et « Memory I Don’t Mess With », est un grand partisan de Folds of Honor depuis plus de 10 ans. Il a lancé son propre chapitre à Nashville, Tennessee et donne des spectacles partout aux États-Unis chaque année pour le soutenir.

« Pour ce qu’ils font, ils soutiennent les familles des héros décédés et c’est vraiment, vraiment de quoi il s’agit », a déclaré Brice. « Tant d’enfants ont maintenant eu un avenir et sont allés à l’université et des trucs comme ça à cause des plis d’honneur qui redonnent aux familles qui sont laissées seules, vous savez, laissées pour compte quand leur être cher leur est enlevé en service alors ce qu’ils faire est très facile à suivre et c’est pourquoi nous sommes ici ; nous adorons ça. »

Alors que Brice était l’interprète principal de la soirée, la soirée a été remplie d’animations en tous genres. Les Navy SEALs de la Patriot Parachute Team ont parachuté l’événement avec un drapeau américain alors que l’hymne national était joué à la guitare. Plus tard, Folds of Honor a vendu aux enchères une opportunité de parachuter dans le prochain événement Folds of Honor avec les SEALs eux-mêmes pour la modique somme de 10 000 $. Bien que le donateur ait préféré rester anonyme, il a commenté le don.

« Ma femme et moi avons la chance d’être ici avec nos quatre enfants et nous réalisons que ce n’est pas possible sans ceux qui protègent et assurent notre liberté chaque jour. Les familles qui ont perdu des êtres chers et tous ceux qui nous ont précédés font tout possible », a déclaré le donateur à Fox.

Parmi les autres articles de la vente aux enchères, citons trois guitares acoustiques Fender signées, chacune pour 10 000 $, 30 chapeaux de cow-boy signés pour 150 $ pièce et pour clôturer l’événement, un don de contrepartie du PDG de Forward Hospitality Group, Michael Schwartz.

« Nous étions super fiers d’avoir Folds of Honor ici ce soir et Lee Brice honorant notre scène devant une foule incroyable lors d’une soirée incroyable », a déclaré Schwartz. « J’étais ravi de venir à la fin du spectacle et d’offrir un match à quiconque donnerait les 5 000 $, soit une bourse d’un an pour leur organisation. Nous avons eu la chance après que beaucoup de gens aient donné beaucoup d’argent toute la nuit, que deux autres personnes sont venues à la table et ont donné 5 000 $ chacune, que nous allons égaler. »

Avec les dons et le match, Folds of Honor a collecté 20 000 $ supplémentaires dans les derniers instants de l’événement.

Alors que Schwartz est fier de ses partenaires et de son équipe pour avoir travaillé avec Dennis Tisza de Folds of Honor pour donner le lieu de la soirée, il a déclaré que le véritable sacrifice réside dans les vies perdues de ces soldats tombés au combat et dans le travail accompli par l’organisation. « Nous n’avons rien sacrifié; nous avons fait le truc patriotique. »

Alors, qu’est-ce qui distingue Folds of Honor des autres organismes de bienfaisance? « Vous donnez à des organismes de bienfaisance et ils ont des ratios de dépenses très, très, très élevés », a déclaré le vétéran de l’Air Force, Dennis Tisza. « Folds of Honor est en moyenne depuis 2007, 91 cents de chaque dollar collecté servent à financer une bourse. C’est le top 1%. Nous sommes le top 1% de tous les organismes de bienfaisance à l’échelle nationale aux États-Unis. C’est pourquoi je fais ce que je fais pour Plis d’Honneur. »

« Notre slogan est » Honorez leur sacrifice, éduquez leur héritage « , a conclu Tisza. Et éduquer est exactement ce qu’ils font.

Tiffany Eckert de Waterville, Ohio a également honoré la scène mercredi soir pour raconter son histoire de douleur et de persévérance suite à la perte de son mari de l’armée en 2004. « Tout ce que je fais, mon travail avec Folds, c’est comme ça que je dis » je t’aime « à mon mari et même si je ne peux pas vraiment l’entendre, je retrouve le « je t’aime » chez tout le monde », a déclaré Eckert.

Andy Eckert a été déployé en Irak en 2003. Il était un vétéran Purple Heart et jugé non déployable, mais lorsque son unité a été activée pour retourner en Irak en 2004, Eckert s’est porté volontaire. Il s’est déployé le jour de Noël en 2004 et a été tué par un terroriste le jour de la fête des mères en 2005. Il a laissé derrière lui non seulement une femme, mais deux bébés, Marlee Freedom et Myles.

Eckert et ses deux enfants, maintenant tous deux adolescents, sont tous trois récipiendaires de bourses d’études Folds of Honor. Tiffany est actuellement à l’école de premier cycle et étudie le développement humain et les études familiales avec une mineure en gérontologie. Elle obtiendra son diplôme un an plus tôt et poursuivra une maîtrise.

Marlee Freedom est diplômée Summa Cum Laude du lycée et a participé à une multitude d’activités parascolaires. Maman, Tiffany, dit qu’elle n’aurait pas pu faire autrement. Myles est en terminale au lycée et espère poursuivre le journalisme audiovisuel à l’université. Sa bourse a été utilisée pour des cours particuliers. « J’utilise sa bourse pour des cours particuliers, ce qui l’a amené à un endroit où on m’a dit qu’il ne serait jamais », a déclaré Tiffany Eckert.