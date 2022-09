Lee-Ann Tiede – Kelowna Capital Nouvelles

Le Capital News a demandé aux candidats administrateurs de Kelowna de répondre à une série de questions sur les problèmes auxquels est confronté le district scolaire d’Okanagan.

Lee-Ann Tiede

Pensez-vous que les politiques des conseils scolaires reflètent les valeurs des communautés du centre de l’Okanagan ?

Par politique, je fais référence aux plus de 150 règles et règlements documentés de notre district qui couvrent un large éventail de sujets tels que la sécurité, les dépenses, les responsabilités de notre personnel, les rôles des étudiants, le transport, la discipline, le code d’éthique, les zones de recrutement, etc. Pour la plupart, les politiques de notre district sont conformes aux attentes et à la satisfaction des électeurs de notre district. Nous entendons parfois des plaintes de parents à la table du conseil, qui sont traitées au cas par cas et concernent généralement les bus, les zones de recrutement et le soutien aux élèves dans la salle de classe.

De quelle manière, le cas échéant, les parents n’ont-ils pas la possibilité de jouer un rôle dans l’éducation de leur enfant ?

Les parents ont un forum pratique pour peser sur le contenu éducatif de leur enfant par le biais du Conseil consultatif des parents (PAC) à l’école de leur enfant, à condition que les réunions du PAC soient bien annoncées et programmées pour accueillir les parents occupés et travailleurs de notre communauté. Les PAC sont ouverts à tous les parents / tuteurs d’enfants de cette école pour participer, avoir une voix et avoir un impact sur la communauté d’apprentissage de l’école de leur enfant. Les PAC travaillent en consultation avec le directeur d’école sur la gouvernance et l’établissement du PAC lui-même.

Qu’est-ce que le Central Okanagan School District fait bien ou ne fait pas bien pour permettre à nos élèves de devenir des adultes productifs ?

Une véritable mesure de la réussite d’un élève est de savoir s’il apprend ou non les principes fondamentaux de l’éducation. Apprennent-ils l’algèbre, la géométrie, le calcul, la biologie, la chimie, la physique, les langues, les affaires, le droit, l’éducation physique, la lecture, l’écriture, la dactylographie, la grammaire, l’histoire ? S’ils maîtrisent ces sujets, nous savons que nos étudiants sont mieux préparés pour leurs futures études et carrières. Nos taux de diplomation sont élevés dans notre district, et nous proposons de nombreuses filières pour poursuivre des études/carrières, mais comment mesurons-nous le niveau de compétences et de connaissances avec lequel nos étudiants repartent ? Je crains que la suppression des notes alphabétiques ne rende difficile l’établissement d’une mesure précise de ces résultats d’apprentissage et s’il transmet avec précision leurs réalisations scolaires. De plus, il est toujours avantageux pour les parents d’établir une relation avec l’enseignant de leur enfant et de comprendre le les objectifs et les aspirations de l’enseignant pour la classe et les élèves.

Quel rôle notre système éducatif devrait-il jouer pour soutenir les élèves confrontés à des problèmes d’identification de genre ?

Bien que les jeunes d’aujourd’hui soient aux prises avec des questions aussi lourdes que les questions d’identification sexuelle, le système d’éducation ne devrait pas usurper le droit des parents d’élever leurs enfants selon les valeurs familiales. En tant qu’écoles, nous nous efforçons de fournir des soutiens de base pour tenir compte de la diversité des élèves et des familles.

