Le député conservateur Lee Anderson a critiqué un groupe d ‘«idiots» pour son comportement antisocial dans sa circonscription, accusant les locataires de logements sociaux de causer des problèmes dans un domaine local.

Le député conservateur d’Ashfield a appelé le gouvernement à faciliter l’expulsion des locataires «nuisibles» par les autorités locales.

« Les habitants du domaine Carsic à Ashfield en ont assez de la poignée d’idiots locaux qui sont à l’origine de la grande majorité des comportements antisociaux, et cela se produit dans tout le pays », a-t-il déclaré jeudi à la Chambre des communes.

«La majorité de ces nuisances sont des locataires de logements sociaux qui ne montrent aucun respect à la grande majorité des locataires décents et travailleurs qui sont abandonnés par un système qui rend très difficile l’expulsion des locataires nuisibles.

M. Anderson a déclaré qu’il voulait que les forces de police, les conseils et les tribunaux soient des pouvoirs d’expulsion plus importants pour permettre aux «personnes décentes» une vie plus paisible.

Le leader des Communes Jacob Rees-Mogg a déclaré que «nous tous en tant que députés de circonscription traitons cette question» dans sa réponse – mais a déclaré que la loi existante permettait aux agences locales de réagir aux comportements antisociaux.

Le ministre a poursuivi: «Les bailleurs sociaux sont tenus par le régulateur du logement social de travailler en partenariat avec d’autres agences pour prévenir et combattre les comportements antisociaux dans les quartiers où ils sont propriétaires.»

Cependant, le gouvernement est prêt à réduire le délai de préavis que les propriétaires doivent donner à tous les types de locataires avant de les expulser – annulant certaines des protections qu’il a introduites pendant la pandémie de Covid.

Les conseils et les syndicats de locataires ont mis en garde contre une éventuelle augmentation du sans-abrisme au cours de l’été, l’interdiction des expulsions forcées par huissier devant également prendre fin ce mois-ci.

Cela survient alors que Boris Johnson fait face à une rébellion parmi les députés conservateurs d’arrière-ban à propos du projet de loi controversé sur la planification dans le discours de la reine de cette semaine.

Le Premier ministre a été averti d’un «effondrement du mur bleu» dans le sud verdoyant de l’Angleterre s’il poursuit la refonte de la réglementation visant à établir des «zones de croissance» pour de nouveaux développements.

Pendant ce temps, les militants du logement, le groupe Grenfell United, ont accusé le gouvernement de «trahison» pour ne pas avoir proposé de réformes pour protéger les locataires de logements sociaux.

Grenfell United, un groupe de survivants et de parents endeuillés de l’incendie de la tour de 2017, a déclaré qu’ils se sentaient «profondément déçus» que le livre blanc sur le logement social ne figurait pas dans le discours de la reine.

Le groupe a déclaré: «[Ministers]«Les priorités sont pour les propriétaires et les promoteurs, comme en témoigne l’inclusion du projet de loi sur la planification. C’est une trahison de l’héritage que nous sommes si déterminés à réaliser. »