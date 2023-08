Lee Anderson : La péniche Bibby Stockholm ? J’ai séjourné dans pire à Skegness

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Lee Anderson a doublé son affirmation incendiaire selon laquelle les arrivées de petits bateaux devraient « retourner en France » en disant qu’il avait séjourné dans des endroits bien pires que le Bibby Stockholm barge.

Le vice-président conservateur a déclaré qu’il avait passé un « bon moment » dans des hôtels bas de gamme à Skegness et dans d’autres stations balnéaires, de sorte que les demandeurs d’asile forcés à bord du navire ne devraient pas se plaindre.

« Je me suis arrêté dans de pires logements à Skegness, à Blackpool, à Scarborough, à Whitby et dans tout le pays », a-t-il déclaré à GB News. « Et ai-je gémi ? Non, je suis allé passer un bon week-end, j’ai passé un bon moment et je ne me suis plaint à personne.

M. Anderson a refusé de s’excuser pour ses propos « f *** off » qui ont suscité l’indignation de l’opposition et le malaise des modérés conservateurs – insistant jeudi sur le fait que les demandeurs d’asile mécontents devraient « retourner d’où ils viennent ».

La rangée initiale a été déclenchée après que 20 de ceux qui devaient être hébergés par le ministère de l’Intérieur dans la barge très controversée du Dorset ont obtenu un sursis de dernière minute après des contestations judiciaires.

Le premier groupe de demandeurs d’asile qui ont été placés à bord a depuis dénoncé les conditions carcérales, une personne les décrivant comme « comme Alcatraz ».

« Quiconque se plaint du niveau d’hébergement de luxe, je maintiens mes paroles – ils devraient retourner d’où ils viennent », a déclaré jeudi M. Anderson.

Le vice-président s’est dit « très en colère » face aux derniers chiffres montrant que le nombre d’arrivées sur de petits bateaux a dépassé les 100 000 depuis 2018.

«Je suis très en colère contre le nombre. Très en colère… chaque jour quand je vois ces migrants illégaux », a déclaré M. Anderson, qui a critiqué cette semaine le gouvernement pour avoir « échoué » à empêcher les migrants de traverser.

Le vice-président a également admis qu’il pensait parfois « nous devrions ignorer les tribunaux » – une référence à la décision contre l’offre d’envoyer des personnes sur un vol aller simple vers le Rwanda – avant de se vérifier et d’admettre que le respect de la loi était « le britannique chemin ».

Lee Anderson a admis que le gouvernement Sunak n’avait « pas réussi » à arrêter les passages à niveau (AP/AP)

La porte-parole du SNP pour les affaires intérieures, Alison Thewliss, a déclaré que les derniers commentaires de M. Anderson « s’ajoutent à la liste des choses méprisables » qu’il a dites. « Une déclaration aussi radicale simplifie à l’excès une question complexe et humanitaire », a-t-elle déclaré.

Un ancien ministre conservateur a déclaré L’indépendant que les commentaires de M. Anderson donnent à la fête un aspect « chaotique et peu sophistiqué – ce qui met Rishi dans un léger désordre ». Un autre ex-ministre a qualifié M. Anderson de « fasciste » qui « ne représente pas le même parti que moi ».

Nigel Farage a dit L’indépendant: « Lee reflète ce que des millions et des millions ressentent – c’est juste inhabituel de la part d’un vice-président du Parti conservateur. »

L’ancien chef du Brexit Party a déclaré que M. Sunak serait satisfait de la dispute car « c’est une tactique du parti conservateur de dire: » Si nous parlons comme beaucoup de gens le pensent, ils penseront que nous sommes de leur côté « », a déclaré M. Farage ajouté. « Mais le fait est qu’ils ne livrent rien, absolument rien. »

Cela vient alors que les conservateurs poussent à droite pour que M. Sunak s’engage à quitter la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) afin de réduire les risques d’être contrecarré par le tribunal de Strasbourg qui juge les affaires de droits de l’homme.

Huit ministres font partie des hauts conservateurs prêts à mettre la sortie de la CEDH au cœur du prochain manifeste si les vols d’expulsion sont bloqués par les tribunaux, selon Le télégraphe quotidien.

Mais le haut conservateur David Davis a déclaré: « Les appels à quitter la CEDH proviennent de ceux qui ne comprennent clairement pas la base du problème. » L’ancien ministre a déclaré que « le problème principal est un problème opérationnel à l’intérieur du ministère de l’Intérieur » – le département de Suella Braverman, qui est chargé de résorber l’arriéré d’asile.

Le retrait de la CEDH mettrait le Royaume-Uni en désaccord avec la plupart des nations européennes et pourrait également entraîner des complications liées au fonctionnement de l’accord du Vendredi saint en Irlande du Nord et de l’accord commercial post-Brexit avec l’UE.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les conservateurs envisageaient sérieusement de quitter la CEDH, M. Farage a répondu : « Très peu de députés pensent que nous devrions quitter la CEDH. Ils pourraient devenir assez désespérés pour le mettre dans le manifeste – mais ils ne le penseront pas. Je ne crois pas un instant qu’ils le feraient.