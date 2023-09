Lee Anderson interviewera Suella Braverman sur GB News

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le vice-président conservateur Lee Anderson interviewera la ministre de l’Intérieur Suella Braverman sur GB News, juste une semaine après la chaîne d’information de droite a été sanctionné pour impartialité .

La députée d’Ashfield, au franc-parler, s’entretiendra avec Mme Braverman après son retour des États-Unis – où elle a prononcé un discours. appeler à une répression contre les demandeurs d’asile homosexuels et féminins .

GB News est faisant l’objet d’une enquête distincte après que l’émission de Dan Wootton ait suscité des milliers de plaintes lorsque l’invitée Laurence Fox a déclaré qu’il « ne voudrait pas baiser » une journaliste.

Malgré l’enquête en cours et la récente sanction de la chaîne contre les députés conservateurs interviewant des ministres conservateurs, M. Anderson interviewera Mme Braverman vendredi soir.

Il a déclaré sur Twitter : « Regardez-moi demain sur GB News interviewer Suella Braverman dans sa première interview sur le sol britannique depuis son discours historique cette semaine aux États-Unis. »

GB News a enfreint les règles d’impartialité lorsque le chancelier Jeremy Hunt a été interviewé par les députés conservateurs mariés Esther McVey et le député d’arrière-ban Philip Davies avant son budget de printemps en mars.

Les règles de l’Ofcom stipulent : « Les informations, sous quelque forme que ce soit, doivent être rapportées avec l’exactitude voulue et présentées avec l’impartialité voulue.

« Aucun homme politique ne peut être utilisé comme lecteur d’informations, intervieweur ou reporter dans un programme d’information, à moins que, exceptionnellement, cela ne soit justifié d’un point de vue rédactionnel. »

L’Ofcom a déclaré que GB News aurait dû « prendre des mesures supplémentaires pour garantir que l’impartialité requise soit préservée » et a estimé que « le programme reflétait dans une très grande majorité les points de vue des différents courants d’opinion au sein du Parti conservateur ».

Il ajoute : « Il n’y a eu que des références très limitées à des perspectives plus larges sur la politique économique et budgétaire du Royaume-Uni dans le contexte du prochain budget.

« Par exemple, aucune véritable attention n’a été accordée dans le programme aux points de vue d’hommes politiques, de partis politiques, d’organisations ou d’individus qui, par exemple, ont critiqué, opposé ou proposé des alternatives politiques aux points de vue exprimés par les trois politiciens conservateurs. »

Les députés conservateurs Lee Anderson et Jacob Rees-Mogg ont leurs propres émissions (PENNSYLVANIE)

La députée conservatrice Caroline Nokes a demandé plus tôt que GB News soit retiré des ondes – alors qu’elle attaquait ses collègues conservateurs pour « s’être éloignés » pour animer des émissions sur la chaîne.

Le président du comité restreint pour l’égalité a déclaré qu’il était « très étrange » pour des collègues tels que M. Anderson et Jacob Rees-Mogg d’avoir des concerts de présentation alors qu’ils ont un « travail quotidien à faire ».

Mme Nokes a été très critique à l’égard de la chaîne après avoir diffusé « les attitudes manifestement misogynes, dépassées et hideuses » affichées par M. Wootton et M. Fox à l’égard de la journaliste Ava Evans.

« Je pense qu’il y a une affaire très grave à laquelle répondre et j’espère que l’Ofcom pourra conclure ses enquêtes le plus rapidement possible », a-t-elle déclaré. Newsnight. « Je pense que cela devrait être retiré des ondes. »

La dernière enquête de l’Ofcom sur GB News vise à déterminer si l’offense causée par les remarques de l’ancien acteur M. Fox – au cours desquelles M. Wootton a ri – à l’égard d’une journaliste était « justifiée par le contexte ».

M. Fox et M. Wootton ont été suspendus par GB News, et Wootton a été limogé par MailOnline où il écrivait une chronique régulière depuis 2021.

Le régulateur a reçu 7 300 plaintes concernant cet entretien. L’Ofcom a déclaré qu’il ne pouvait pas enquêter sur l’émission de M. Anderson tant qu’elle n’était pas diffusée, car il s’agit d’un régulateur post-transmission.