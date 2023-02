Lee Anderson dit que les conservateurs devraient combattre les élections sur les «guerres culturelles et le débat trans»

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les conservateurs devront trouver les élections générales sur le débat sur les droits des trans et d’autres questions de «guerre culturelle», a déclaré le nouveau vice-président controversé du parti, Lee Anderson.

M. Anderson – connu pour ses opinions franches rejetant l’utilisation des banques alimentaires et ramenant la peine de mort – a déclaré que le parti ne pouvait plus compter sur le Brexit ou Jeremy Corbyn comme vainqueurs des votes.

Le député de droite d’Ashfield a déclaré que les conservateurs devront désormais “penser à autre chose” pour tenter de s’accrocher aux élections prévues en 2024.

S’adressant au New Culture Forum avant sa promotion par Rishi Sunak, l’ancien conseiller travailliste a déclaré: “La grande chose en termes de 2019, il y a trois choses qui nous ont valu l’élection.”

“Ça n’avait rien à voir avec moi, c’était le Brexit, c’était Boris, c’était Corbyn et c’était aussi simple que ça. Ces trois choses réunies ont constitué une excellente campagne – d’excellents ingrédients », a-t-il déclaré.

M. Anderson a ajouté: « Aux prochaines élections, nous n’avons pas ces trois choses, nous devrons donc penser à autre chose. Ce sera probablement un mélange de guerres culturelles et de débats trans.

Le député a poursuivi en disant que l’immigration et l’augmentation du nombre de petits bateaux traversant la Manche étaient le problème numéro un pour les électeurs, suggérant que cela ferait également partie de la stratégie électorale.

“Lorsque nous avons voté pour le Brexit, nous avions promis de contrôler nos frontières, mais la situation s’est aggravée”, a-t-il déclaré, ajoutant : “C’est ce qui énerve les gens et c’est ce qui remplit ma boîte de réception tous les jours”.

Évoquant le problème de la guerre culturelle des statues, M. Anderson a déclaré qu’il était “dégoûtant” de voir des manifestants défigurer le monument de Winston Churchill. Il a également mentionné les manifestations de Black Lives Matter à Whitehall – disant que c’était “écœurant” de les voir “aiguillonner” la police.

“Cela n’arriverait pas sous Maggie [Thatcher] … Cela aurait été réglé immédiatement. Il y aurait eu des chevaux, des mesures énergiques auraient été prises et quelques-uns auraient été transportés à l’hôpital », a-t-il déclaré.

Cela survient alors que le chef de file des affaires, Iain Anderson, a quitté les conservateurs après près de 40 ans et a changé son allégeance au parti travailliste – citant des plans pour alimenter une guerre culturelle.

M. Anderson, fondateur du géant des relations publiques Cicero, a déclaré qu’il passait au travail en partie à cause du projet des conservateurs d’utiliser des problèmes de division impliquant des groupes vulnérables.

Le chef d’entreprise a déclaré que des discussions avec des initiés conservateurs l’avaient amené à croire que M. Sunak intensifierait les tactiques à l’approche des élections générales de 2024 – avec des problèmes liés aux droits des trans susceptibles d’être exploités.

“Je ne veux pas faire partie d’une guerre culturelle – je suis une grande tente, donc je dois aller jusqu’au bout de la route avec la fête. Certaines des publicités sur Twitter sur la question trans, qui est complexe et sensible, me semblent trumpiennes », a-t-il déclaré. L’indépendant.

Cela survient alors que M. Anderson devrait être poursuivi pour diffamation après avoir fait des commentaires sur un homme qui dirige une banque alimentaire dans sa circonscription.

Les avocats agissant pour Michael Hollis, qui dirige une association caritative de banque alimentaire, ont déclaré qu’il était “indigné” après que le député d’Ashfield ait fait des déclarations sur l’argent dans des “enveloppes brunes” changeant de mains en relation avec une demande de planification.

Ancien conseiller travailliste avant de rejoindre les conservateurs, M. Anderson a une longue histoire de remarques controversées, ayant rejeté l’utilisation généralisée des banques alimentaires et l’équipe de football masculine d’Angleterre pour avoir pris le genou en signe de protestation contre le racisme.

Il a été surnommé «30p Lee» pour avoir affirmé que les repas pouvaient être préparés pour cette somme et suggéré que les personnes utilisant les banques alimentaires ne pouvaient pas budgétiser ou cuisiner correctement.

Après avoir été nommé vice-président conservateur la semaine dernière, M. Anderson s’est affronté avec un présentateur de radio de la BBC à propos d’une vidéo de lui organisant une fausse rencontre avec un ami lors des élections de 2019.

La députée franche d’Ashfield a eu un échange fougueux sur le clip avec Verity Cowley, présentatrice de la BBC Radio Nottingham, sur la question – l’accusant d’être “une menteuse”.