Lee Anderson: Diane Abbott forcée de supprimer sa réponse aux noyades de migrants

La députée Diane Abbott a suscité l’indignation en tweetant que les migrants s’étaient «en effet foutus» – au fond de la mer, alors qu’elle publiait un article sur un naufrage dans lequel 41 personnes sont mortes.

L’ancienne secrétaire à l’intérieur de l’ombre a par la suite supprimé son tweet, qui faisait référence à l’utilisation par le député conservateur Lee Anderson du mot f sur les migrants.

Mais cela a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux et certains commentateurs ont appelé Mme Abbott à faire face à des sanctions. Son tweet était qualifié d’« obscène » et de « révoltant ».

Rishi Sunak a soutenu son vice-président du parti, M. Anderson, qui a déclaré que les migrants qui ne veulent pas vivre sur une péniche devraient « retourner en France ».

Cependant, la décision du premier ministre a divisé les conservateurs, certains le mettant en garde contre la transformation des conservateurs en « parti encore plus méchant » et un virage à droite.

M. Anderson a refusé de s’excuser pour ses propos incendiaires, tenus après qu’un groupe de 20 migrants ait obtenu un sursis de dernière minute alors que le premier groupe montait à bord de la barge Bibby Stockholm dans le Dorset.

Alex Chalk, le secrétaire à la justice, a déclaré que si le langage du député était « salé », son indignation était bien placée et ses propos n’étaient « pas du tout de la bigoterie ».

Le numéro 10 a déclaré que le ministre du Cabinet parlait au nom du gouvernement lorsqu’il a soutenu M. Anderson.

Mais Dominic Grieve, l’ancien procureur général qui a été député conservateur pendant plus de deux décennies, a déclaré L’indépendant que « un tel langage grossier » découragerait les électeurs flottants et risquait de « faire des conservateurs le parti encore plus méchant ».

Mme Abbott, qui en avril a été suspendue du Parti travailliste après avoir suggéré que les Juifs ne sont pas confrontés au racisme, avait cité sur Twitter un reportage de la BBC sur un naufrage en Méditerranée centrale, dans lequel 41 personnes seraient mortes.

«Ces migrants se sont en effet foutus. Au fond de la mer », a-t-elle écrit. On pense qu’elle avait essayé de se moquer de l’attitude de M. Anderson.

Certaines personnes qui ne se souvenaient pas qu’elle avait déjà été suspendue du Parti travailliste ont demandé qu’elle soit suspendue ou limogée.

Une ligne distincte sur l’immigration est apparue après que M. Anderson a affirmé que le parti avait « échoué » sur le sujet. Cela a été rejeté par le ministre de l’Immigration Robert Jenrick et Downing Street, qui a déclaré qu’il « faisait des progrès » mais n’était pas complaisant.