Lee Anderson démissionne de son poste de vice-président des conservateurs pour se rebeller contre le projet de loi sur le Rwanda

Au moins quatre conservateurs – dont les anciens ministres Robert Jenrick et Suella Braverman – ont déclaré publiquement qu’ils étaient prêts à voter contre le projet de loi s’il n’était pas amélioré, et d’autres pourraient les rejoindre.

La législation vise à relancer le projet du gouvernement visant à envoyer certains demandeurs d’asile au Rwanda et à dissuader les gens de traverser la Manche à bord de petits bateaux.

Jane Stevenson, secrétaire privée parlementaire au ministère des Affaires et du Commerce, a également confirmé qu’elle avait proposé sa démission après avoir voté pour les amendements rebelles.

Dans une lettre de démission commune, M. Anderson et M. Clarke-Smith ont déclaré qu’ils avaient précédemment soutenu que des “garanties” étaient nécessaires pour garantir que la législation était “étanche”.

M. Anderson et M. Clarke-Smith représentent tous deux des sièges dits du « mur rouge » précédemment détenus par les travaillistes et se sont exprimés ouvertement sur la nécessité de lutter contre l’immigration clandestine.

Avec un fort soutien de la droite du parti, il y avait eu des spéculations selon lesquelles le Premier ministre Rishi Sunak choisirait de ne pas les limoger car ils occupaient des postes au sein du parti et non du gouvernement.

Mais dans leur lettre, ils reconnaissent que leurs « rôles importants » signifiaient qu’ils étaient liés par une responsabilité collective – et qu’ils étaient donc censés voter avec le gouvernement ou démissionner.

Les travaillistes ont déclaré que ces démissions montraient que M. Sunak était “trop ​​faible pour diriger son parti et trop faible pour diriger le pays”.

“Ces démissions montrent que même les conservateurs de haut rang pensent que les conservateurs ont échoué et constituent une preuve supplémentaire du chaos total des conservateurs à cause de leur stratagème raté au Rwanda – et pourtant, ils continuent de faire payer aux contribuables un prix exorbitant”, a déclaré le coordinateur national de la campagne du parti, Pat. dit McFadden.