Lee Anderson a rapporté après avoir utilisé un membre de son personnel pour faire valoir la banque alimentaire

Le député conservateur Lee Anderson a été accusé par le Parti travailliste d’avoir “harcelé” son propre membre du personnel et de l’avoir utilisée comme ballon de football politique d’affilée pour l’utilisation d’une banque alimentaire.

Le député conservateur a suscité à plusieurs reprises la controverse sur le sujet après avoir affirmé que les pauvres ne les alimentaient que parce qu’ils “ne peuvent pas budgétiser”.

M. Anderson a partagé une photo d’un membre du personnel du bureau appelé Katy pour faire valoir son point de vue – disant qu’elle gagnait moins de 30 000 £ et n’avait pas besoin d’utiliser une banque alimentaire. “Katy explique très bien mon point de vue.”

Mais la députée travailliste Dawn Butler a déclaré que le tweet était “une forme d’intimidation et de harcèlement”, exhortant la députée d’Ashfield à supprimer son message et révélant qu’elle le dénonçait aux autorités des Communes.

“Que Katy ait accepté cela, il est inacceptable d’utiliser une jeune employée de cette façon”, a tweeté la députée travailliste.

Mme Butler a ajouté: “J’écrirai également aux autorités de la Chambre des communes pour souligner qu’il s’agit d’une stratégie politique très dangereuse.”

M. Anderson avait auparavant défendu son collègue député conservateur Simon Clarke après avoir demandé pourquoi les infirmières avec 35 000 £ par an utilisaient les banques alimentaires lors d’une interview à la radio.

M. Clarke a dit aux infirmières “quelque chose ne va pas avec votre budgétisation” si elles comptent sur des documents – remarques “dégoûtantes, sans cœur et déconnectées” du Royal College of Nursing (RCN).

“Le point ici est que TOUTE PERSONNE (pas seulement les infirmières) qui gagne * PLUS * que 30 000 et utilise les banques alimentaires doit avoir un problème de budget”, a tweeté M. Anderson.

Il a ajouté: «J’ai des électeurs, c’est-à-dire des forces armées, des éboueurs, des employés de bar, des soignants, des chauffeurs de bus, des retraités, etc., qui peuvent tous vivre avec moins. Ai-je raté quelque chose ? »

M. Anderson a déclaré que son membre du personnel “gagne moins de 30 000, loue une chambre pour 775 pcm dans le centre de Londres, a une dette étudiante, 120 £ par mois pour se rendre au travail économise de l’argent chaque mois, part en vacances à l’étranger” sans utiliser les banques alimentaires.

Le député libéral-démocrate Jamie Stone, qui a déclaré que le tweet était “de très mauvais goût et est une manière affreuse d’admettre que vous ne payez pas assez votre personnel”, ajoutant: “Je n’ai jamais utilisé et n’utiliserais jamais mon personnel comme politique Football.”

M. Clarke a déclenché la dispute après avoir déclaré que 35 000 £ était le salaire médian d’une infirmière et a ajouté: “Je ne pense pas que les personnes ayant un salaire moyen de 35 000 £ par an aient besoin d’utiliser les banques alimentaires.”

Le secrétaire général du RCN, Pat Cullen, a déclaré: «Critiquer quiconque utilise une banque alimentaire est dégoûtant, sans cœur et dangereusement déconnecté.

“J’ai parcouru tout le pays et rencontré du personnel infirmier de tous les coins du pays – et leur peur et leur peur de ne pas pouvoir payer leurs factures sont palpables.”