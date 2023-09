Lee a menacé d’annuler le mariage de ce couple néo-zélandais, alors ils se sont mariés dans une usine de transformation du poisson

Ce n’était pas exactement le mariage de conte de fées dont Brittany Schnare et son mari Drew Mitchell rêvaient, mais leur décision de dernière minute de déplacer leurs festivités en plein air dans une usine de transformation de poisson à proximité a donné naissance à un autre type de conte de fées.

« C’est le mariage le plus mémorable qui puisse jamais avoir lieu », a déclaré Schnare samedi lors de sa réception.

Quelques jours plus tôt, le couple avait vu avec horreur ce qui allait devenir la tempête post-tropicale Lee se rapprocher de la Nouvelle-Écosse, sur ce qui semblait être une collision directe avec leur mariage prévu de longue date.

Ils devaient se marier sous une tente à Blandford, en Nouvelle-Écosse, devant environ 200 invités, mais ces prévisions exigeaient des mesures désespérées.

Quand Lee te donne des citrons, tu fais de la limonade.

Déménagé dans une usine de transformation du poisson locale

Mercredi soir, moins de 72 heures avant le mariage, le couple a décidé d’abandonner leur projet initial et de déplacer la réception de mariage dans le plus grand lieu qu’ils ont pu trouver dans un délai aussi court : une usine de transformation de poisson appartenant au père de Schnare.

L’usine de transformation du poisson appartenant au père de Brittany Schnare a été transformée en salle de mariage. (Bretagne Schnare)

Mais aucune odeur de poisson n’était à craindre dans le nouveau lieu.

« Ils ont réussi à frotter, frotter et frotter et c’est aussi propre et aussi beau que vous pourriez imaginer un lieu », a déclaré la mariée.

Mais samedi matin encore, il n’était toujours pas sûr que le spectacle continuerait.

Le courant était déjà coupé. Le groupe qui devait jouer la réception a annulé. La route menant à la communauté côtière était jonchée de débris et d’algues.

« Je lui ai demandé d’annuler », a déclaré Andy Schnare, le père de la mariée. « Mais heureusement, l’autoroute a envoyé une charrue et a dégagé la route pour que les gens puissent arriver ici. Tout a fonctionné à merveille. »

Brittany Schnare et Drew Mitchell ont pu profiter de leur réception de mariage pendant la tempête grâce à un générateur. (Heather McGuire)

Plus tard dans la journée, il a vu sa fille marcher dans l’allée devant près de 200 personnes qui se sont rendues à Blandford malgré les mauvaises conditions extérieures.

« C’était un grand moment », a-t-il déclaré.

Un générateur a maintenu les lumières et la musique toute la nuit, et lorsque le père de la mariée est parti à 1 heure du matin, la fête faisait toujours rage.

« Mon père a consacré tellement de travail à ce plan de mariage B qu’il est probablement meilleur que le plan A », a déclaré la mariée.