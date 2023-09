Lee a déclaré un samedi matin post-tropical

Lee a été déclaré système de tempête post-tropicale.

La désignation de post-tropicale ne signifie pas une diminution des impacts attendus de la tempête, mais plutôt un changement dans la structure de celle-ci.

Tempête post-tropicale Lee à moins de 200 km du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse samedi matin.

Les récentes images satellite de Lee ressemblent désormais davantage à la structure d’un des tempêtes du Nord-Est hivernales des Maritimes qu’à la forme serrée et symétrique plus commune avec une tempête de nature tropicale.

Le centre de la tempête se déplace légèrement vers l’est par rapport aux prévisions de vendredi. Le centre pourrait toucher terre près de la frontière des comtés de Shelburne/Yarmouth, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, dès samedi après-midi.

Les mises à jour des traces de Lee montrent que l’atterrissage aura lieu samedi après-midi, près de la frontière des comtés de Yarmouth et de Shelburne, en Nouvelle-Écosse.

Lee reste un vaste système de tempêtes tentaculaire avec des impacts étendus en termes de pluie et de vent.

Des rafales de vent ont été signalées dans les stations météorologiques des Maritimes à 7 h samedi.

VEILLES ET AVERTISSEMENTS

Une veille d’ouragan reste en vigueur pour Grand Manan et le comté côtier de Charlotte au Nouveau-Brunswick. Une veille d’ouragan est également en vigueur pour la région des trois comtés de la Nouvelle-Écosse, la rive sud et le comté d’Halifax. Les avertissements et veilles de tempête tropicale couvrent une plus grande superficie des Maritimes.

Les vents les plus forts, avec des rafales de 80 à 110 km/h, sont attendus sur la côte atlantique de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse et dans le sud-ouest de la province. Des rafales de vent similaires sont attendues dans les régions du sud du Nouveau-Brunswick, particulièrement près de la côte de la baie de Fundy. D’autres régions des Maritimes risquent de subir des rafales intermittentes de 60 à 90 km/h jusqu’à samedi. Il reste un risque de pannes de courant, le risque le plus élevé étant observé dans l’ouest de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse et dans le sud du Nouveau-Brunswick.

Avertissements et veilles de tempête tropicale en vigueur dans une grande partie des Maritimes.

Les pluies les plus fortes devraient tomber dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et dans une large bande s’étendant du sud-ouest au nord-est à travers le Nouveau-Brunswick. Les précipitations totales pourraient atteindre 50 à 100 mm et s’accompagner d’un risque accru d’inondations localisées.

Les avertissements d’ondes de tempête restent en vigueur pour les zones côtières de l’Atlantique de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse. L’action accrue des vagues pendant les marées hautes entraîne un risque plus élevé d’élévation des niveaux d’eau et d’érosion côtière. La première marée haute pour la zone samedi se situe entre 8h et 11h30.

On s’attend généralement à ce que le vent augmente dans les Maritimes samedi matin jusqu’en après-midi. Le vent restera fort samedi soir, le vent diminuant d’ouest en est pendant la nuit et dimanche matin avant de redescendre dimanche après-midi jusque tard dans la soirée.