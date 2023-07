L’édulcorant à base d’aspartame couramment utilisé dans le Coca Light et d’autres produits « doit être répertorié comme risque de cancer » | Nouvelles du monde

Un édulcorant couramment utilisé dans le Diet Coke et d’autres produits devrait être déclaré comme un risque potentiel de cancer, selon des rapports.

L’édulcorant, connu sous le nom d’aspartame, sera répertorié le mois prochain comme « probablement cancérogène pour l’homme » pour la première fois par le Centre international de recherche sur Cancer (CIRC), la branche de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont déclaré deux sources à Reuters.

L’aspartame se trouve dans une gamme de produits, y compris Diet Coke et Fanta Zero, ainsi que le chewing-gum Wrigley’s Extra.

La décision, qui a été finalisée après une réunion d’experts externes du groupe, cherche à déterminer si quelque chose est un danger potentiel ou non – sur la base de toutes les preuves publiées.

Les résultats ne tiennent pas compte de la quantité d’un produit qu’une personne peut consommer en toute sécurité.

Un porte-parole du CIRC a déclaré que ses conclusions seraient confidentielles jusqu’en juillet, mais a déclaré que ce serait la première « étape fondamentale pour comprendre la cancérogénicité ».

Des conseils distincts sur la quantité pouvant être consommée sans danger seront également émis par le comité d’experts de l’OMS sur les additifs alimentaires, connu sous le nom de JECFA (Comité mixte d’experts sur les additifs alimentaires de l’OMS et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), parallèlement aux déterminations des régulateurs nationaux.

Les décisions devraient être annoncées le 14 juillet.

Selon des lettres lues par l’agence de presse Reuters, les entreprises et les régulateurs ont déclaré que la tenue des deux processus à peu près au même moment pourrait prêter à confusion.

Dans une lettre datée du 27 mars, Nozomi Tomita, une responsable du ministère japonais de la Santé, a écrit à la directrice générale adjointe de l’OMS, Zsuzsanna Jakab, et a déclaré : « Nous demandons aux deux organismes de coordonner leurs efforts dans l’examen de l’aspartame afin d’éviter toute confusion ou inquiétude parmi les public. »

La lettre demandait également que les conclusions des deux organes soient publiées le même jour, comme c’est actuellement le cas.

Le mois dernier, l’OMS a publié des directives conseillant aux consommateurs de ne pas utiliser d’édulcorants sans sucre pour contrôler leur poids.

« Peut induire les consommateurs en erreur »

Cependant, depuis 1981, le JECFA a déclaré que l’aspartame peut être consommé sans danger dans les limites quotidiennes acceptées.

Son point de vue a été largement partagé par les régulateurs nationaux dans le États-Unis et Europe.

Frances Hunt-Wood, secrétaire générale de l’Association internationale des édulcorants (ISA), a déclaré: « Le CIRC n’est pas un organisme de sécurité alimentaire et son examen de l’aspartame n’est pas scientifiquement complet et repose en grande partie sur des recherches largement discréditées. »

L’organisme a déclaré qu’il avait « de sérieuses inquiétudes concernant l’examen du CIRC, qui pourrait induire les consommateurs en erreur ».

Cependant, une source proche du CIRC a déclaré à Reuters que l’inscription de l’aspartame comme cancérigène possible vise à motiver davantage de recherches qui, à leur tour, aideront les agences, les consommateurs et les fabricants à tirer des conclusions plus solides.

Qu’est-ce que l’aspartam ?

Selon Food Insight, l’aspartame est un édulcorant artificiel hypocalorique, mais il est environ « 200 fois » plus sucré que le sucre.

Il se compose de deux acides aminés – l’acide aspartique et la phénylalanine.

Il est souvent utilisé dans les boissons telles que les jus, les boissons diététiques, l’eau aromatisée, le yaourt allégé et le lait aromatisé faible en gras.

Il y a eu plus de 200 études sur la sécurité des édulcorants – la Food and Drug Administration (FDA) ayant également approuvé son utilisation pour les aliments secs en 1981.

En 1983, l’édulcorant a été approuvé pour les boissons gazeuses et en 1996, il a été approuvé comme édulcorant à usage général.

L’apport quotidien acceptable pour l’édulcorant est de 50 mg pour chaque kilogramme de poids corporel.

Cela signifie qu’une personne pesant 68 kg pourrait consommer en toute sécurité 3 409 mg par jour – pour mettre cela en contexte, une canette de 355 ml de coca light contient environ 200 mg d’aspartame.

Quelle est l’alternative à l’aspartame ?

Les édulcorants approuvés pour une utilisation dans le ROYAUME-UNI inclure:

• Acésulfame K (E950)

• Érythritol (E968)

• Saccharine (E954)

• Sorbitol (E420)

• Glycosides de stéviol (E960)

• Sucralose (E955)

• Xylitol (E967)

Dans le NOUSla FDA autorise l’utilisation des édulcorants suivants :

• Acésulfame de potassium

• Avantage

• Néotame

• Saccharine

• Sucralose

• Luo han guo (fruit du moine cru)

• Extraits de feuilles de stévia purifiés (Truvia, PureVia, autres)

Quelles boissons contiennent de l’aspartame ?

Selon Live Strong, les boissons contenant de l’aspartame comprennent :

• Coca Zéro

• Coca light

• Pepsi diète

• Pepsi Max

• Sprite Zéro

• Fanta Zéro

• Régime Mountain Dew

Les autres aliments comprennent:

• le chewing-gum Wrigley’s Extra

• Chewing-gum Orbit

• Gomme à mâcher Airwaves

• Gomme à mâcher Mentos Pure Fresh

• Yaourt Müller Light

L’aspartame porte-t-il un autre nom ?

Compte tenu de son approbation, les noms de marque d’aspartame incluent Canderel, Nutrasweet, Equal et Sugar Twin.

Une étude menée en 2022 a révélé que les édulcorants artificiels étaient liés à un risque plus élevé de maladie cardiaque.

Des chercheurs de l’Université Sorbonne Paris Nord en France ont également découvert que la consommation d’édulcorants était liée à un risque de près de 20 % plus élevé de maladies affectant le flux sanguin vers le cerveau.

Plus de 100 000 adultes ont participé à l’étude et, au cours d’une période de suivi moyenne de neuf ans, 1 502 événements cardiovasculaires ont été enregistrés par les participants.

Cela comprenait les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les accidents ischémiques transitoires (également appelés mini-accidents vasculaires cérébraux) et l’angine de poitrine – des douleurs thoraciques liées à une mauvaise circulation sanguine vers les muscles cardiaques.

Les scientifiques ont établi que la consommation d’édulcorants artificiels était liée à un risque 9% plus élevé de maladie cardiaque.

Dans l’étude, l’aspartame était associé à un risque accru de 17 % de événements cérébrovasculaires