L’éducation sexuelle comportera un énorme moment « pivot » dans la saison 3, révèle l’écrivain

L’écrivain de SEX Education, Mawaan Rizwan, a taquiné un moment « pivot » dans la troisième saison très attendue de la série à succès Netflix.

La finale de la saison deux a laissé la relation de Maeve et Otis sur une falaise.

L’écrivain de Sex Education a taquiné un énorme moment charnière pour la saison 3[/caption]

Bien qu’il n’ait pas révélé si l’épisode avait une résolution pour ce point de l’intrigue, Mawaan a décrit l’épisode comme culminant.

Il a expliqué: « Une très grande chose se passe dans l’épisode cinq. Une chose pivot, pivot.

Parlant de l’impact de la pandémie sur le tournage de l’épisode, Mawaan a ajouté: «Je dirais que mon épisode est le moins sûr de Covid, sans trop en dévoiler.

« En fait, je pensais que mon épisode n’allait jamais être fait et ils l’abandonneraient parce que je me disais: » Comment vont-ils faire ça?’

La pandémie n’a pas entravé les futurs scénarios[/caption]

Le coronavirus ne sera pas mentionné dans les prochains épisodes[/caption]

Aucune réécriture n’a eu lieu pendant la pandémie[/caption]

«Mais non, ils ont une équipe incroyable et ils ont une équipe COVID incroyable et ils ont réussi d’une manière ou d’une autre. En fait, je n’ai pas eu à faire de réécriture.

Malgré le tournage pendant la pandémie, Mawaan a déclaré qu’il n’y avait aucune mention du coronavirus dans la nouvelle saison.

Il a déclaré: «Ils le font de manière très sûre, mais ils ne veulent pas non plus, sur le plan éditorial, compromettre l’histoire car ce n’est pas un monde où Covid existe.

«Je suis donc vraiment impressionné par la façon dont ils ont réussi à le garder si Covid en sécurité. La façon dont la machine fonctionne est vraiment serrée, parce que c’est un spectacle à grande échelle. Mais c’est toujours satisfaisant au niveau de l’histoire – rien ne change.

Ncuti Gatwa a expliqué comment son personnage se connectera à sa culture[/caption]

La finale de la saison 2 s’est terminée sur une falaise[/caption]





Ncuti Gatwa, qui joue Eric, a également taquiné son prochain scénario pour la saison 3.

Il a déclaré à RadioTimes : « Eric revient beaucoup plus à sa culture et je pense que ces scènes étaient très spéciales.

« Le simple fait d’avoir un plateau où la majorité des gens étaient noirs était vraiment génial et vraiment puissant et représentait la culture d’Eric et sa famille, ce sont toujours des moments très très profonds. »

Aimee Lou Wood a confirmé que le puissant scénario d’agression sexuelle de son personnage se poursuivra au cours de la troisième saison à venir.