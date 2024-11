L’éducation, la profession et la richesse peuvent influencer le risque de démence chez les personnes

Une nouvelle étude a révélé que non seulement les gènes, mais aussi des facteurs socio-économiques tels que l’éducation, la profession et la richesse peuvent également avoir un impact sur la probabilité de développer des troubles cognitifs ou une démence plus tard dans la vie et sur les chances de guérison d’une personne.

En estimant le temps passé dans chaque état cognitif et la probabilité de transitions vers des troubles neurocognitifs tels que les troubles cognitifs et la démence, les chercheurs de l’University College London (UCL) ont pu acquérir une compréhension globale de l’impact des facteurs socio-économiques sur la progression de le trouble d’une personne, ainsi que la durée passée dans chaque état cognitif au fil du temps.

L’auteur principal, Aswathikutty Gireesh de l’UCL Epidemiology and Health Care, a déclaré qu’il est possible que l’éducation et les emplois intellectuellement exigeants fournissent davantage de stimulation mentale et aident à construire une réserve cérébrale plus forte pour aider à protéger les individus contre les déficiences cognitives et la démence.

L’étude, publiée dans la revue Scientific Reports, met en évidence le rôle essentiel de la richesse, de l’éducation et de la profession, non seulement dans la réduction du risque de transition d’une déficience cognitive légère à la démence, mais également dans l’augmentation de la probabilité de renverser la déficience cognitive vers un état cognitif sain. , ce qui est prometteur, a déclaré l’auteur principal, le Dr Dorina Cadar du département des sciences du comportement et de la santé de l’UCL et de la faculté de médecine de Brighton et Sussex.

Les chercheurs ont suivi la façon dont les gens se déplaçaient entre différents états : en bonne santé, troubles cognitifs légers et démence. Ils ont également envisagé la possibilité d’inversions, dans lesquelles les individus passeraient d’un état de déficience cognitive légère à un état sain.

L’équipe a constaté que les personnes issues de milieux socio-économiques plus favorisés étaient moins susceptibles de passer d’un état cognitif sain à un déficit cognitif léger, ou d’un déficit cognitif léger à la démence, par rapport à celles ayant fait des études primaires (pas plus élevées que l’école secondaire), travaillant dans des travaux manuels ou professions routinières et dans le tiers de la population le plus défavorisé sur le plan socio-économique.

Par exemple, le fait d’avoir fait des études postsecondaires était associé à une probabilité 43 pour cent inférieure de passer d’un état cognitif sain à un déficit cognitif léger. Parallèlement, le fait d’appartenir au tiers le plus riche de la population était associé à un risque 26 % inférieur de passer d’une déficience cognitive légère à la démence.

Notamment, ces individus avantagés étaient également plus susceptibles de se remettre d’un déficit cognitif léger et de retrouver un état cognitif sain, les individus riches étant 56 pour cent plus susceptibles et ceux ayant un niveau d’éducation postsecondaire ou travaillant dans un métier manuel étant 81 pour cent plus nombreux. susceptibles de s’améliorer, par rapport aux individus socio-économiquement défavorisés.

« De plus, les personnes ayant fait des études supérieures, ayant des emplois plus exigeants sur le plan intellectuel et étant riches ont un meilleur accès aux soins de santé et aux ressources favorisant la santé, comme une alimentation nutritive, de l’exercice et des soins préventifs – qui peuvent tous soutenir la santé cognitive », a déclaré Gireesh.