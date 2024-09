L’éducation intérieure d’Alex Russell Flint

Les peintures d’Alex Russell Flint ont la qualité d’un livre de contes. Scènes bucoliques observées avec précision dans un style réaliste, elles sont souvent nuancées par des notes de tension. Il est donc normal que sa maison située dans les collines de la région Poitou-Charentes en France, une imposante école du XIXe siècle qui desservait le village autrefois prospère d’Argenton-Château, ait pu sortir directement des pages d’une photo d’enfant. livre.

Russell Flintarrière-petit-fils de l’aquarelliste William Russell Flint, a acheté le bâtiment délabré en 2010 à son collègue peintre Pierre de Chevilly, qui vivait à proximité avec sa compagne, l’actrice française de la Nouvelle Vague Bernadette Lafont. Situé à flanc de colline surplombant la rivière Argenton, le bâtiment principal date de 1850, la deuxième aile étant ajoutée en 1905. De Chevilly avait utilisé L’Ancienne École comme atelier et avait abattu quelques murs avant de décider de réduire la taille et de la vendre. Lorsque Russell Flint a obtenu les clés, après l’avoir repéré des années plus tôt lors d’une promenade, il n’y avait ni salle de bain ni cuisine et tous les plafonds s’étaient effondrés. Des rallonges sortaient de la seule prise électrique qui fonctionnait. À l’extérieur, un macadam gris recouvrait le jardin et des contreforts en béton bleuâtre masquaient la vue au-delà des murs de pierre d’origine.

L’Ancienne École du XIXe siècle dans le village d’Argenton-Château © Alex Reyto

Russell Flint en studio, une ancienne salle de classe © Alex Reyto

L’artiste a emménagé avec un coffre à plans d’architecte (il a découvert le plan abîmé d’Angers voisin, désormais accroché dans le couloir, à l’intérieur) et pas grand-chose d’autre. « Je n’avais pas vraiment réalisé à quel point c’était grand », dit-il à propos de la propriété de 6 500 pieds carrés située sur environ un acre de terrain. « Et je ne savais pas comment faire autre chose que casser des trucs. » Pendant 14 ans, il s’est occupé lui-même d’une grande partie de la rénovation, parfois avec l’aide d’amis, en décapant les sols pour exposer les planches de chêne d’origine, et en enlevant les murs à colombages et les faux plafonds pour redonner aux pièces leurs proportions spacieuses d’origine. Il a pris soin de restaurer les détails d’origine, comme les sols peints en damier dans le préauou l’aire de jeux couverte, qui s’ouvre sur la terrasse – désormais recouverte de rosiers grimpants et de glycines – sous la maison. « C’est la première maison que je possède et j’ai aimé l’idée d’avoir un endroit où il y a toujours un projet », dit-il avec euphémisme.

Un jour de mai pluvieux, Russell Flint, un garçon de 49 ans, fait visiter la maison. En chemin, il qualifie avec méfiance sa philosophie de décoration aléatoire de «cabane-ing ». «C’est comme si on construisait une tanière quand on était enfant», dit-il. « Vous utilisez tout ce que vous pouvez trouver. » Les meubles ont été bricolés à partir de brocantes locales, de boutiques caritatives Emmaüs, d’eBay et d’amis et de famille, comprenant un « Tetris » confortable d’objets bien-aimés. Au rez-de-chaussée, une cuisine campagnarde présidée par Jean le chat tigré occupe ce qui était autrefois une cantine, tandis qu’une salle de classe lambrissée a été peinte en vert-bleu et reconfigurée en salon. L’ancien directriceLes quartiers de sont désormais l’un des deux appartements d’hôtes, loués occasionnellement et, depuis août 2025, proposés aux étudiants d’une série d’ateliers de peinture.

La cuisine, ancienne cantine © Alex Reyto

Le salon vu du hall d’entrée © Alex Reyto

Une ambiance nostalgique prévaut – les vestiges du passé sont évidents à chaque tournant. Les murs d’une salle de bains sont recouverts de pages des éditions des années 1938-1940 de Paris-Matchexhumé chez un vide-grenier local. Au sommet d’un élégant escalier en chêne se trouvent une petite chambre d’hiver aux murs émeraude (plus facile à chauffer) et une plus grande chambre d’été avec une cheminée bordée de carreaux de Delft réquisitionnés dans la maison des parents de Russell Flint à Walmer, dans le Kent. Son vaste atelier, où il travaille devant un feu crépitant l’hiver, est dominé par un chevalet « monstre » réalisé par Winsor & Newton en 1905 et en forme de guillotine. Des peintures et gravures familières de son arrière-grand-père, représentant principalement des scènes classiques, décorent les murs. « Je les ai toujours aimés et admirés », dit-il alors que nous faisons une pause pour admirer les œuvres d’art, « mais j’étais conscient que certains critiques d’art reniflaient ses travaux ultérieurs, les rejetant comme des « paysages mammaires » qui, malgré tout leur génie technique, manquaient de substance. »

Peut-être que ces tirs isolés expliquent la réticence de Russell Flint junior à discuter de son propre travail. « Je suis beaucoup plus à l’aise pour parler de la maison », admet-il. De nombreuses pièces sont des toiles de fond reconnaissables pour ses peintures. La salle de bains privative a inspiré plusieurs portraits après que Russell Flint a arraché le papier peint et découvert ses murs aux couleurs vives d’arsenic, les réparant à la main. L’escalier menant aux combles supérieurs, resté intact pendant de nombreuses années, a donné lieu à une série particulièrement inquiétante. Le luge représente une jeune fille posée sur la plus haute marche, apparemment sur le point de se lancer sur un traîneau en bois, tandis que L’atterrissage représente une silhouette froissée par la marche inférieure à côté d’un patin à roulettes solitaire.

Rosiers grimpants et glycines sur la terrasse © Alex Reyto

Une affiche originale de cigarettes Gitanes des années 1950 dans la salle de bain attenante © Alex Reyto La salle du matin © Alex Reyto

L’Ancienne École apparaît moins fréquemment dans les œuvres plus récentes. « Je ne veux pas être confiné », Russell Flint hausse les épaules. Même s’il le concède, « la maison ne peut être séparée de mes peintures ». Il ajoute : « Je me sens tout aussi récompensé sur le plan créatif en décorant cet endroit. » Il entrecoupe des séances sur son chevalet – où il travaille avec des peintures à l’huile de Michael Harding sur des panneaux de lin qu’il fabrique lui-même – avec des tâches ennuyeuses comme teindre un sol jaunissant (non original) avec de la teinture de noix. Les décisions stylistiques sont instinctives. « Il y a une sorte de convivialité. Quand j’ai acheté cet endroit, je voulais créer ce sentiment », se souvient-il. « Je ne savais pas exactement comment procéder, mais j’essayais de créer un sentiment d’équilibre et de composition avec une agréable sensation de couleur. »

© Alex Reyto 2023

Un bain antique dans le préau © Alex Reyto

Dans la salle du matin, un déjeuner composé de poulet grillé et de brocolis rôtis au miso est préparé avec une bouteille de Cabernet Franc rosé produit localement. S’il était un hôte attentif, une telle domesticité aurait semblé un anathème à un jeune Russell Flint. Élevé à Canterbury par un père policier et une mère infirmière, il était déterminé à étudier la peinture réaliste, inspirée en partie par le travail de son arrière-grand-père. Après sa scolarité, il voyage entre le Royaume-Uni, la France et l’Italie, étudiant d’abord dans une école d’illustration britannique puis à Florence. Après être tombé sur une carte postale dans un magasin d’art de Canterbury annonçant des cours à l’École Albert Defois, dirigée par le peintre américain Ted Seth Jacobs dans la vallée de la Loire, il s’est inscrit. Bien que le bâtiment « hideux » dans « un village quelconque » n’ait pas tout à fait répondu à ses attentes, il « a appris des choses précieuses » de Jacobs. Cela l’a également placé près de l’école, à environ 19 kilomètres de là. « À l’époque, j’aurais été horrifié si vous m’aviez dit que je finirais par m’installer ici », rigole-t-il.

La chambre d’hiver vert émeraude de L’Ancienne École © Alex Reyto

© Alex Reyto 2023

La maison est devenue une maison familiale en 2020, lorsque la petite amie française de Russell Flint, Sandrine Schumacher, fondatrice de l’agence de production Hexagone, a emménagé avec ses deux fils adolescents issus de son premier mariage, César et Armand. Ce déménagement a précipité la rénovation, un an plus tard, du grenier intact datant de 1905, divisé en chambres pour les garçons. Schumacher se rend régulièrement à Paris, mais a adopté le rythme plus calme du campagne. «Cela vous donne plus d’espace pour respirer et réfléchir», dit-elle. Le couple s’est marié à la maison en septembre 2023, organisant leur dîner de mariage pour 80 amis et famille dans le préauqu’ils ont décoré avec des fleurs sauvages récoltées localement.

En juin 2025, Russell Flint présentera de nouvelles œuvres dans une exposition personnelle au New York’s Galerie Arcadia Contemporainedéveloppant son thème de prédilection : « un récit implicite ouvert à l’interprétation ». Il s’inspire de films, de livres et même de ses jouets d’enfance : un avion Fisher-Price en plastique orange fluo et turquoise a inspiré la palette de couleurs d’un portrait récent. Ensuite, il y a la liste interminable des tâches ménagères. La conversion du grenier de l’aile des années 1850 en chambres est un plan à long terme. Le couple compte également créer un escalier en pierre menant de la terrasse au terrain en contrebas, actuellement tapissé de coquelicots, et y installer une piscine. «Même si la maison nous occupe, elle nous nourrit», déclare Schumacher. Russell Flint hoche la tête. « Rien n’est tout à fait comme il se doit, mais c’est assez confortable. »