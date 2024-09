L’éducation du prince Archie et de la princesse Lilibet est « décevante » | Royale | Nouvelles

Un initié a qualifié l’éducation californienne du prince Archie et de la princesse Lilibet de « décevante ». Le prince Harry et Meghan Markle ont désormais élu domicile à Montecito après leur départ de la famille royale en 2020, et bien qu’ils soient régulièrement aperçus lors d’engagements pour les Invictus Games et d’autres œuvres caritatives, leur vie de famille à Golden State est généralement gardée sous contrôle. enveloppements. Mais une source proche a déclaré que le couple avait des idées différentes sur la parentalité – Meghan souhaitant les élever comme de vrais Américains et les exposer à peu d’influence royale. Hugo Vickers a qualifié leur éducation de « décevante », car il semble qu’ils ne connaissent pas leur lignée et qu’ils manquent tous les deux quelque chose. événements royaux.

Il a déclaré au Sun : « Il viendra un moment où ils se rendront compte qu’ils sont en fait cousins ​​de la famille royale britannique et qu’ils auraient pu participer à toutes sortes de choses qui Prince GuillaumeLes enfants de y participent. « Et vous savez qu’ils ne connaissent même pas du tout, d’après ce que je peux voir, leurs cousins, et cela doit sûrement être assez délicat et vraiment décevant pour eux. » La duchesse de Sussex, 42 ans, n’est pas allée sur le sol britannique depuis 2022 et n’a fait aucune tentative d’y revenir en 2023 et, jusqu’à présent, cette année non plus. Il n’a également « jamais été confirmé » si le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont déjà rencontré la princesse Lilibet.

Bien qu’il ait déjà été rapporté qu’elle s’était rendue au Royaume-Uni en 2022 – et avait célébré son premier anniversaire au Frogmore Cottage de Windsor – il n’a jamais été indiqué si le prince et la princesse de Galles et leurs enfants l’avaient rencontrée, car la réunion aurait pu avoir lieu à huis clos. . Le roi Charles n’a pas vu Archie ou Lilibet depuis juin 2022, lorsque Harry et Meghan les ont amenés pour le week-end du jubilé de platine de la reine et ils n’ont pas non plus rencontré le père de Meghan Markle, qui ne vit qu’à 70 miles de là. Hugo a déclaré : « C’est vraiment au prince Harry de faire l’effort. S’il veut que ses enfants le rencontrent [Charles]il devrait faire l’effort de les faire passer. « C’est aussi simple que ça. Le roi, j’en suis sûr, lui consacrerait toujours du temps s’il faisait cela, mais il ne semble pas y avoir une grande volonté de le faire. »

Source link