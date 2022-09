L’éducation devrait être la priorité, déclare un chef autochtone de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Que signifie au juste la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour les membres des communautés des Premières Nations?

Pour certains, c’est une journée solennelle de souvenir et de commémoration. Pour d’autres, il s’agit d’un pas en avant modeste mais festif dans le processus de réconciliation. Pour Wilson Williams (Sxwixwtn), conseiller élu et porte-parole de la Nation Squamish (Sḵwx̱wu7mesh Úxwumixw), c’est un amalgame des deux, et plus encore.

« Nous devons non seulement avoir des vacances pour reconnaître et reconnaître la sombre histoire des pensionnats, mais aussi pour écouter et comprendre », dit-il, lorsqu’on lui a demandé ce que cette journée signifie pour lui. « C’est un temps d’éducation. C’est comprendre pourquoi la Journée vérité et réconciliation existe. De quoi est-ce symbolique ?

Wilson dit qu’une grande partie de l’accent devrait être mis sur le pourquoi : pourquoi les pensionnats ont été construits en premier lieu. Pourquoi des enfants ont été enlevés à leurs foyers, à leurs parents, à leurs familles.

Entre 1831 et 1998, plus de 150 000 enfants ont été jetés dans des pensionnats indiens. Conçus pour séparer les enfants de leurs cultures, souvent par des méthodes abusives et coercitives, de nombreux étudiants sont rentrés chez eux traumatisés et sans les connaissances ou les compétences nécessaires pour endurer l’un ou l’autre monde. Beaucoup ne sont jamais revenus du tout.

Wilson dit que ses parents, tous deux survivants du système des pensionnats, n’ont jamais parlé de leur expérience – pourtant, des preuves en ont été émaillées tout au long de son enfance.

“J’ai commencé à comprendre à un jeune âge, probablement vers l’âge de 20 ans, que je ne pouvais plus blâmer mes parents pour la façon dont ils étaient, pour la violence domestique dont j’étais témoin et la façon dont les choses se déroulaient à la maison.”

Il évoque le fait que son père ne parlait que dans sa langue maternelle lorsqu’il était en état d’ébriété, et comment l’abus d’alcool – entre autres – était souvent une conséquence à long terme de l’expérience des pensionnats pour les membres de toutes les communautés des Premières Nations.

“Cette fierté d’être dépouillée a vraiment traumatisé directement mes parents, mais c’est représentatif de tous les survivants qui sont rentrés à la maison.”

Apprendre à comprendre le traumatisme intergénérationnel découlant des pensionnats est l’une des nombreuses façons dont Wilson espère que les Canadiens passeront leur prochaine journée de congé. C’est l’une des discussions qu’il aura avec ses propres enfants le 30 septembre, un remplissage éducatif entre les cérémonies et les événements communautaires auxquels ils assisteront en famille.

Wilson dit que la reconnaissance de la fête nationale fait partie d’un changement plus large qu’il vit, et il est “humilié” par la réponse – en particulier de la part de la jeune génération.

Il y a quelques semaines à peine, le conseiller squamish avait emmené sa famille avec lui lors d’un voyage de travail à Kamloops. Il avait été enthousiasmé à l’idée de leur offrir de brèves vacances, où ils pourraient se détendre sur une chaise longue ou s’ébattre dans la piscine, mais au lieu de cela, sa fille de 12 ans avait demandé une visite au pensionnat indien de Kamloops à proximité.

L’école, qui l’année dernière s’est avérée être le site de centaines de tombes d’enfants anonymes, a accueilli de nombreux étudiants squamish, dit-il.

“Cela m’a vraiment choqué, ma femme et moi, mais c’était sans aucun doute que nous irions. … Vous pouvez voir cette revitalisation de la fierté et cette connectivité à nos racines autochtones avec nos prochaines générations », dit-il, ajoutant à quel point il est fier de pouvoir avoir ces discussions avec sa fille, et espère que d’autres pourront faire de même.

“Avoir la prochaine génération capable d’utiliser sa voix et de dire:” Hé, je veux visiter ce site et les honorer “, cela a fait grandir mon cœur de deux tailles en entendant cela. Si nous pouvons amener les futurs leaders à utiliser leur voix comme celle-ci, en particulier les jeunes femmes, alors le pouvoir de notre avenir.

