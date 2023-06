L’éducation des enfants ukrainiens, même ceux qui ont trouvé la sécurité à l’étranger, est perturbée par la guerre

Milana Minenko, neuf ans, ne joue plus du piano. Pendant la journée, elle fréquente une école publique en Pologne, où elle et sa mère ont fui la guerre en mars 2022. Le soir, sa mère l’aide à suivre le programme ukrainien pour suivre les cours chez elle. Il n’y a tout simplement pas de temps – et pas d’argent – pour quoi que ce soit d’autre.

Les forces russes ont occupé la ville natale de Milana dans la région de Zaporizhzhia en Ukraine, ont détruit sa maison avec un missile le deuxième jour de la guerre et ont déraciné sa famille. Milana et sa famille ont perdu presque tout ce qu’ils aimaient.

Pour Milana, cela signifie école. L’endroit qui l’a accueillie avec des ballons le premier jour. Amis, elle ne peut désormais envoyer que des messages texte. L’enseignant qui a apporté la joie d’apprendre.

Cela signifie aussi son école de musique, où elle a étudié le piano et le chant après ses autres cours. Ce bâtiment est aujourd’hui en ruine. Milana ne sait pas ce qu’il est advenu de son école primaire. Elle se demande si elle aussi a été bombardée par les forces russes ciblant des écoles.

Les forces russes ont détruit 262 établissements d’enseignement et endommagé 3 019 autres lors de leur invasion de l’Ukraine, selon les chiffres du gouvernement. Mais la perturbation de l’éducation des enfants ukrainiens va bien au-delà des bâtiments réduits en décombres. Pour ceux qui ont fui vers d’autres pays, la scolarité souffre de manière sans précédent, selon les familles, les éducateurs, les experts et les défenseurs. Les effets de la guerre et de la réinstallation, combinés aux défis d’étudier dans un nouveau pays, aggravent les revers scolaires des jeunes réfugiés.

Ce qui est en jeu, ce sont les connaissances et les compétences d’une génération nécessaire pour reconstruire la nation après la guerre, selon les responsables ukrainiens – une priorité qu’ils ont décrite depuis les premiers mois de la guerre. Les autorités font état d’au moins 500 enfants tués pendant la guerre et des milliers ont été déportés vers la Russie sans consentement. On ne sait pas combien des 8 millions de réfugiés enregistrés à travers l’Europe reviendront.

Environ 1,5 million vivent en Pologne, la plupart de tous les pays. Beaucoup l’ont choisi pour sa proximité avec l’Ukraine et prévoient de rentrer chez eux un jour. En Pologne, les enfants ne sont pas tenus de s’inscrire dans les écoles locales – une option non autorisée en Allemagne et dans certains autres pays.

Selon l’UNICEF, moins de la moitié des enfants réfugiés en Pologne – 180 000 élèves – sont inscrits dans des écoles. Comme Milana, la plupart ne parlaient pas le polonais à leur arrivée. Environ 30% des enfants ukrainiens inscrits et étudiant en personne dans le système scolaire polonais étudient également le programme ukrainien en ligne, estime l’UNICEF.

Le nombre d’inscriptions chute avec les étudiants plus âgés; seulement 22 % des adolescents ukrainiens en Pologne fréquentent les écoles du pays.

« C’est un désastre au ralenti », a déclaré Jedrzej Witkowski, PDG du Centre polonais à but non lucratif pour l’éducation à la citoyenneté.

Les effets néfastes sur l’apprentissage et la socialisation seront considérables, a déclaré Francesco Calcagno, du bureau d’aide aux réfugiés de l’UNICEF en Pologne. Cela inclut des activités parascolaires comme la musique de Milana qui sont essentielles au développement et à la santé mentale, selon les experts.

« En septembre, ce sera la troisième année scolaire en dehors de l’Ukraine et ce sera la quatrième année en ligne pour beaucoup », a déclaré Calcagno, citant les revers éducatifs de la pandémie de coronavirus. « Il manque l’apprentissage en face à face. … Nous devons ramener ces enfants à l’école, dans les salles de classe. »

Mais les écoles polonaises étaient déjà aux prises avec une grave pénurie d’enseignants. Et les problèmes de langue exacerbent les problèmes des étudiants réfugiés ; bien que l’ukrainien et le polonais soient similaires, il faut trois ans pour maîtriser ce dernier à un niveau nécessaire pour le travail scolaire, a déclaré Witkowski.

Suivre des programmes en deux langues crée plus de stress pour les étudiants confrontés au traumatisme de la guerre et de la réinstallation. De nombreuses familles de réfugiés ont déménagé plusieurs fois depuis leur arrivée en Pologne, contribuant à un sentiment d’instabilité.

« J’ai vu des élèves qui ont changé d’école cinq fois », a déclaré Rita Rabinek, une assistante interculturelle formée par le Forum polonais sur la migration et le groupe de secours mondial IRC pour aider les enfants ukrainiens à s’adapter aux écoles polonaises.

Les étudiants qui essaient de suivre le travail ukrainien voient les effets de la guerre se produire encore chez eux. Polina Plokhenko, une jeune de 16 ans qui a quitté son lycée polonais pour se concentrer sur des études ukrainiennes, suit des cours en ligne avec son école en première ligne à Kherson. Les bombes envoient souvent ses professeurs fuir dans des abris.

« C’est difficile parce que c’est ma dernière année d’école et j’avais besoin d’apprendre beaucoup d’informations par moi-même », a déclaré Polina, qui voulait depuis l’âge de 11 ans étudier le théâtre dans une université de Kiev. « Beaucoup d’étudiants qui n’ont pas de motivation comme ça ou qui ne savent pas qui ils veulent être, ils ont de plus gros problèmes. »

Polina passe ce mois-ci l’examen d’État final de l’Ukraine, que les étudiants doivent réussir pour entrer dans les universités de ce pays. Il est donné dans 47 villes de 30 pays, selon Maryna Demyanchuk, professeur qui aide à l’administrer dans l’un des centres de Varsovie.

Pour se préparer, Polina suit les cours du samedi dans l’une des trois écoles ukrainiennes créées en Pologne par le groupe Unbreakable Ukraine.

La fondatrice Viktoriia Gnap a déclaré que les enseignants des écoles – également des réfugiés – considèrent que le niveau global de connaissances des élèves est assez bas. L’objectif de la fondation est de leur fournir une éducation de haute qualité, même si son financement a été réduit au milieu des luttes économiques mondiales.

« Il y a des enfants qui terminent maintenant leurs études secondaires et qui ne connaissent pas la formule chimique de l’eau », a déclaré Gnap, dont les écoles comptent environ 1 500 élèves.

Olha Andrieieva, 17 ans, a fréquenté une école polonaise et a suivi des cours en ligne pour son ancienne école à Balakliia, dans la région ukrainienne de Kharkiv. Les bombardements et les coupures de courant interrompaient souvent les cours.

Elle a passé l’examen final de l’Ukraine ce mois-ci. Le rite de passage semblait surréaliste – il n’y avait pas de cérémonie de remise des diplômes et tout semblait flou. Elle était calme à propos du test mais ébranlée par la nouvelle de l’effondrement du barrage dans le sud de l’Ukraine, la dernière catastrophe humanitaire et environnementale de la guerre.

« La chose dont il faut s’inquiéter, c’est ce qui se passe en Ukraine, pas les examens », a déclaré Olha, la voix tremblante.

Certains étudiants ukrainiens maîtrisent mieux le polonais, envisagent de fréquenter des universités ici et nouent des relations. D’autres se sentent encore déconnectés de la Pologne. Gnap et d’autres ont déclaré que les enseignants constatent des tensions croissantes entre les Polonais et les nouveaux arrivants dans les écoles. Certains réfugiés ont été victimes d’intimidation.

Milana peut désormais traduire pour ses parents. Elle se vante d’une bonne note lors d’une récente mission polonaise. Mais c’est difficile : « Je dois faire des devoirs et des tests dans les deux écoles », a-t-elle déclaré à propos du suivi des programmes des deux pays.

Les cours de piano ou de chant sont au bas de la liste des besoins de la famille. Son père, Oleksandr, a été coincé pendant un an en territoire occupé par la Russie avant de rejoindre sa femme et sa fille récemment en Pologne. Il n’y a pas de place pour lui dans le logement temporaire où vivent Milana et sa mère. Il attend les papiers qui lui permettraient de trouver un emploi et de gagner suffisamment pour que la famille vive ensemble.

Sa mère, Oksana, travaille comme manucure. Elle souhaite que leur petite maison puisse contenir un clavier. Les vidéos de Milana en train de jouer sont un souvenir lointain d’une vie avant la guerre – et d’un endroit où ils espèrent revenir un jour.

« Je veux vraiment rentrer à la maison, retourner dans des murs familiers, pour que mon enfant puisse aller voir son professeur et la serrer dans ses bras », a déclaré Oksana. « C’est ce dont elle rêve. »