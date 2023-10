NAIROBI, Kenya (AP) — Les réductions du financement des Nations Unies pour les réfugiés vivant au Rwanda menacent le droit à l’éducation des enfants de plus de 100 000 ménages qui ont fui les conflits de différents pays d’Afrique de l’Est pour vivre dans cinq camps.

Un réfugié burundais, Epimaque Nzohoraho, a raconté jeudi à l’Associated Press comment l’administrateur de l’internat de son fils lui avait dit que son fils « ne devrait pas se donner la peine de retourner à l’école », parce que le HCR avait cessé de payer ses frais de scolarité.

Nzohoraho ne sait pas combien l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a payé, car les fonds étaient directement versés à l’école, mais il avait « espéré que l’éducation sauverait l’avenir de son fils ».

Le week-end dernier, le HCR a annoncé des réductions de financement dans la nourriture, l’éducation, les abris et les soins de santé, alors que les espoirs de répondre aux besoins de financement de 90,5 millions de dollars diminuaient.

La porte-parole du HCR, Lilly Carlisle, a déclaré que seulement 33 millions de dollars avaient été reçus en octobre, ajoutant que « l’agence ne parvenait pas à répondre aux besoins des réfugiés ».

Le Rwanda accueille 134 519 réfugiés, dont 62,20 % ont fui le Congo voisin, 37,24 % le Burundi et 0,56 % d’autres pays, selon les données du ministère de la gestion des urgences du pays.

Parmi les personnes touchées figurent 553 écoliers réfugiés qui remplissaient les conditions requises pour fréquenter des internats cette année, mais qui ne pourront pas y adhérer en raison de contraintes financières. Le HCR soutient déjà 750 élèves dans des internats, a déclaré Carlisle. Les frais de scolarité trimestriels pour les internats au Rwanda sont de 80 $, conformément aux directives gouvernementales.

Les contraintes financières ont également affecté les transferts monétaires alimentaires, qui sont passés de 5 à 3 dollars par réfugié et par mois depuis l’année dernière.

Chantal Mukabirori, une réfugiée burundaise vivant dans le camp de Mahama, à l’est du Rwanda, affirme qu’avec des rations alimentaires réduites, ses quatre enfants ont faim et refusent d’aller à l’école.

« Voulez-vous que j’envoie les enfants à l’école alors que je sais qu’il n’y a pas de nourriture ? » » demanda Mukabirori.

Carlisle encourage les réfugiés « à chercher un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille », mais certains disent que c’est difficile à faire avec un statut de réfugié.

Solange Uwamahoro, qui a fui les violences au Burundi en 2015 après une tentative de coup d’État, affirme que retourner dans le même pays où son mari a été tué pourrait être sa seule option.

«Je n’ai pas d’autre choix maintenant. Je pourrais mourir de faim… c’est très difficile de trouver un emploi en tant que réfugié », a déclaré Uwamahoro à l’AP.

Le secrétaire permanent du ministère rwandais de la gestion des urgences, Phillipe Babinshuti, affirme que les réfugiés accueillis au Rwanda ne doivent pas être oubliés à la lumière du nombre croissant de conflits et de crises mondiaux.

Les effets du financement sur l’éducation sont susceptibles d’aggraver la scolarisation, dont les données du HCR en 2022 ont montré que 1,11 million des 2,17 millions d’enfants réfugiés dans la région de l’Est, de la Corne de l’Afrique et des Grands Lacs n’étaient pas scolarisés.

« Le taux brut de scolarisation s’élève à 40 % pour le préscolaire, 67 % pour le primaire, 21 % pour le secondaire et 2,1 % pour l’enseignement supérieur. Bien que les données sur le préscolaire et le primaire soient conformes aux tendances mondiales, les taux de scolarisation dans le secondaire et le supérieur restent bien inférieurs », peut-on lire en partie dans le rapport du HCR.