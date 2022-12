L’éducation de Chris Licht de CNN

Le 13 octobre, M. Licht a fait ses débuts devant le conseil d’administration de Warner Brother Discovery dans un hôtel de Los Angeles, où il a décrit à la fois sa croissance et sa stratégie de contenu. Interrogé sur ses efforts pour rendre CNN moins partisan, M. Licht a donné cette analogie : Supposons qu’il pleuve dehors. CNN prévoit d’avoir des gens qui aiment la pluie, et il y aura des gens qui disent qu’ils n’aiment pas la pluie. Mais il n’y aura personne qui dit qu’il fait beau.

M. Licht a déclaré qu’il avait utilisé l’analogie pour préciser qu’une CNN moins partisane ne signifiait pas qu’elle était moins attachée à la vérité. “Ce n’était pas pour tracer une nouvelle voie, mais pour assurer aux gens que nous ne lâcherions pas un pouce en disant la vérité”, a-t-il déclaré. “Le changement est que nous ne ferons pas Trump 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ni ne le laisserons dicter notre programme.”

Au dire de tous, la présentation de M. Licht a été chaleureusement accueillie par les administrateurs, dont M. Malone.

La vision de M. Licht est de lutter contre les pressions à l’échelle de l’industrie pour réduire les coûts. (Il a dit qu’il appréciait mais ne croyait pas vraiment à l’indifférence déclarée de M. Zaslav à l’égard des résultats financiers.) ils avaient été entendus. Mais, a-t-il dit, “il serait irresponsable de ne pas faire le travail difficile maintenant”. Il a ajouté: “Je vous promets que CNN sera plus rentable l’année prochaine.”

Quelle que soit la transparence, de nombreux membres de la base de CNN se sont sentis aveuglés par les coupes, en particulier après ce qu’ils ont perçu comme ses assurances antérieures qu’aucune autre mise à pied ne serait nécessaire. Lors d’une réunion de tout le personnel en novembre, M. Licht a déclaré qu’il maintenait sa remarque précédente selon laquelle il n’y aurait pas de licenciements liés à la fusion, et “je n’aurais absolument pas dit quelque chose que je ne croyais pas être vrai”. Mais il a dit qu’il comprenait à quel point ses propos avaient nui à sa crédibilité. “Je dois regagner cette crédibilité”, a-t-il reconnu.

M. Licht a déclaré que les licenciements étaient le “point bas” de son mandat jusqu’à présent.

Lors d’une autre réunion de tout le personnel ce mois-ci, visant à rétablir le moral, M. Licht a répondu aux questions, puis a terminé par un passage qu’il a lui-même écrit :

En termes de moral, permettez-moi de dire que vous travaillez dans une agence de presse de renommée mondiale aux côtés des meilleurs journalistes du monde. Vos métiers ont un sens. Vos travaux ont un impact. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui a une signification énorme. Et rien à cela n’a changé. Et vous avez en moi en tant que leader, qui a fait beaucoup de vos travaux, quelqu’un qui vous soutient à chaque étape du chemin. Ma loyauté va avant tout à cette organisation et au journalisme sans crainte ni faveur envers quiconque, y compris notre société mère.

C’est la raison pour laquelle je suis là. C’est pourquoi j’ai pris ce travail.