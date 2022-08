L’éducation dans ce pays est une honte – la mascarade annuelle des niveaux A est une distraction d’un enseignement médiocre

UNE AUTRE année, une autre série de résultats de niveau A – et avec elle l’agonie et l’extase habituelles.

Pour chaque étudiant qui a réussi en train de sauter de joie, il y avait ceux, comme Dylan, qui ont ouvert ses résultats en direct sur GMB pour découvrir qu’il n’avait pas obtenu les notes B qu’il espérait.

L’éducation dans ce pays est une honte avec la mascarade annuelle des niveaux A Crédit : Getty

L’étudiant Dylan a ouvert ses résultats en direct sur GMB 1 crédit

La journaliste Pip Tomson a fait de son mieux pour dissimuler la maladresse atroce à l’antenne, mais Dylan n’était pas le seul.

Le jour des résultats a été encore plus anxiogène cette année, car les correcteurs d’examen ont été invités à noter les papiers plus durement et les élèves ont été avertis de se préparer à la “déception”.

Tout cela au nom de la lutte contre «l’inflation des notes» – et à juste titre.

L’année dernière, un record de 45% des articles ont été notés A ou A * car les examens ont été supprimés à cause de Covid et les enseignants ont été invités à distribuer les notes à la place.

Ce chiffre est à comparer avec 25% qui obtenaient les meilleures notes avant la pandémie.

Et une tendance similaire a émergé dans nos universités autrefois respectées, qui délivrent maintenant le double de la proportion de diplômes de premier ordre qu’il y a dix ans.

Mais il y a un problème plus profond – la distribution des meilleures notes bon gré mal gré et la façade que les élèves réussissent toujours si bien n’est que fumée et miroirs.

La mascarade annuelle qu’est la journée des résultats de niveau A, avec ses images roulantes d’étudiants heureux ouvrant leurs enveloppes et de ministres roulant pour les féliciter, n’est qu’une illusion.

La réalité est que la qualité de l’éducation des élèves dans ce soi-disant pays du premier monde est une honte.

Nous dépensons plus par élève dans l’enseignement secondaire que des pays comme la Finlande et le Japon, mais leurs élèves réussissent toujours à surpasser les nôtres.

Nous ne faisons même pas aussi bien que la Pologne dans les classements internationaux pour les mathématiques, l’anglais et les sciences, malgré le fait qu’elle investit près de 40 % de moins par élève et a une économie d’un cinquième de la taille de la nôtre.

Seulement environ la moitié des jeunes de 16 ans ont obtenu une bonne note en mathématiques et en anglais l’année dernière – et Dieu vous en préserve, vous êtes un mauvais élève.

Pour ce groupe assiégé, sept personnes sur dix échouent à obtenir une bonne passe.

Et si vous êtes un garçon blanc de la classe ouvrière, vos perspectives sont presque trop sombres pour les mots.

Le sort de nos élèves adolescents suffit à faire verser une larme de désespoir à ceux qui ont la lèvre supérieure parmi nous.

Ce qui rend la réponse – ou plus précisément l’absence de réponse – des responsables encore plus honteuse.

Le gouvernement a adopté une approche de rien à voir ici depuis trop longtemps. Dans sa réponse aux résultats de cette année, il a fallu répéter que les résultats de jeudi étaient supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie et qu’un nombre record de jeunes de 18 ans iront à l’université.

Cela, suggérait-il, était un motif de célébration et un témoignage de la solidité de notre système éducatif.

Tirez l’autre !

Aucune quantité de notes A *, de places universitaires et de diplômes de premier ordre ne peut cacher la vérité – que le contribuable en a pour son argent. Pour le prix de près de 100 milliards de livres sterling imposé au contribuable, le retour sur investissement est criminel.

Je suis l’un des « survivants » de notre système scolaire public brisé.

La proportion d’enfants bénéficiant de repas scolaires gratuits dans mon ancienne école primaire continue d’être supérieure de 70 % à la moyenne nationale.

NE PEUT PAS CACHER LA VÉRITÉ

Il traîne à deux chiffres derrière la moyenne de l’Angleterre pour les élèves répondant aux normes attendues en lecture, écriture et mathématiques.

L’année où j’ai obtenu mon baccalauréat, le taux de réussite de mon collège était tombé à son plus bas niveau depuis plus de trois décennies.

Peu de temps après, les chiffres ont montré que la note moyenne des élèves passant les niveaux A était un D – pas assez pour vous permettre d’accéder à un cursus d’une valeur supérieure au papier sur lequel il est imprimé.

Je sais à quoi ressemble une école défaillante, car j’y ai passé toute ma vie scolaire. Je suis l’un des rares chanceux qui ont fait quelque chose de moi-même. Mais c’était malgré le système, pas à cause de lui.

Le problème avec certaines écoles est qu’elles sont paralysées par des normes peu élevées, avec pratiquement aucun intérêt pour la discipline et aucun sens de l’aspiration.

Les mauvais comportements ne sont pas inhabituels dans les salles de classe.

Les enseignants sont peu respectés des parents et des élèves et certains déconsidérent leur propre profession en faisant trop peu d’enseignement et trop d’endoctrinement.

Certains parents ne soutiennent pas leurs enfants, tandis que d’autres élèves sont élevés dans des foyers chaotiques.

Notre programme national est une blague. Nos universités sont embarrassantes.

Trop de formations diplômantes sont des efforts futiles, ne garantissant plus rien d’autre que des décennies de remboursement de la dette.

Quel que soit le successeur de Boris Johnson, ils devraient saisir ce mastodonte par les cornes.

Nous devons apprendre des pays qui obtiennent constamment de meilleurs résultats que nous.

Des normes plus élevées, une discipline en classe et des attentes élevées devraient être gravées dans l’ADN même de notre système éducatif, pour chaque enfant, riche ou pauvre.

L’état des choses ne peut pas être autorisé à continuer.

Si d’autres pays plus pauvres peuvent maîtriser leur système éducatif, il n’y a aucune excuse pour que la « Grande » Bretagne – l’une des nations les plus riches et les plus prospères qui ait jamais existé – ne puisse pas faire de même.

La dignité engage une insulte

L’ECOSSE est devenue un terreau fertile pour le dogme du genre.

Les “crèches respectueuses du genre” traitent les enfants comme des androïdes asexués, les écoles permettent aux enfants dès l’âge de quatre ans de changer de sexe sans le consentement de leurs parents, et le SNP cherche à introduire un troisième genre légalement reconnu soupir.

Jason Grant dirigera des campagnes dans les écoles et la communauté en tant que «Période Dignity Officer»

Alors quand j’ai entendu dire que l’Ecosse était devenue le premier pays à proposer des produits menstruels gratuits aux filles et aux femmes, j’ai été plutôt ravie.

Seules les femmes ont leurs règles – cette décision a donc été une grande victoire pour les femmes, n’est-ce pas ?

Faux – nous parlons de l’Ecosse, donc mon plaisir a été de courte durée.

Il s’avère qu’ils ont confié la tâche de défendre cette politique à . . . un homme.

Jason Grant dirigera des campagnes dans les écoles et la communauté en tant que « Période Dignity Officer ».

Je ne peux pas être le seul à penser qu’un homme ayant ce rôle est complètement effrayant et assez offensant.

On ne peut pas faire confiance au gouvernement écossais pour obtenir quoi que ce soit de correct sur le genre.

La travailleuse Lady Louise sème les graines du succès

Un enregistrement SECRET a émergé de la leader du leadership conservateur Liz Truss suggérant que la culture de travail britannique était celle de ne pas vouloir faire de gros travaux.

Beaucoup de gens conviendront qu’il y a trop de paresse – et nulle part plus que chez nos jeunes gâtés, qui désespèrent souvent de devoir lever le petit doigt.

Lady Louise Windsor gagne 6,83 £ de l’heure en travaillant dans une jardinerie Crédit : Getty

Mais ce n’est clairement pas le cas pour la petite-fille de la reine, Lady Louise Windsor, qui, à 18 ans, gagne 6,83 £ de l’heure en travaillant dans une jardinerie pendant l’été.

Certains enfants gâtés que je connais ne sortiraient même pas du lit pour ça.

Et ce malgré le fait qu’elle vit dans un manoir de 30 millions de livres sterling, avec suffisamment de dosh dans les coffres de la famille pour que si elle ne levait pas le petit doigt toute sa vie, elle finirait probablement plus riche que 99% d’entre nous.

Après des années où certains membres de la famille royale ne se sont pas vraiment couverts de gloire, c’est fantastique de voir quelqu’un vaquer tranquillement à ses occupations tout en restant terre à terre et dévoué.

Elle tient clairement de sa grand-mère.

Fêtarde pas mal Fin

LES JOURNALISTES sont obsédés par l’idée de demander aux dirigeants politiques quelle est « la chose la plus vilaine qu’ils aient jamais faite ».

Lorsque Theresa May a déclaré que la sienne pénétrait dans des champs de blé lorsqu’elle était enfant, elle a été ridiculisée pour être trop déconnectée et “pas cool”.

Une vidéo a émergé de Sanna Marin dansant et chantant avec des amis lors d’une fête arrosée

Marin a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien fait de mal et qu’elle avait le même droit de faire la fête que tout le monde 1 crédit

Il semble que vous soyez damné si vous le faites, damné si vous ne le faites pas pour les femmes dirigeantes parce que la Première ministre finlandaise, Sanna Marin, 36 ans, est accusée d’être, eh bien, trop “cool” et trop déprimée avec les enfants.

Une vidéo a émergé d’elle dansant et chantant avec des amis lors d’une fête arrosée.

Cela a déclenché une réaction violente de la part de ses adversaires.

Mais si vous allez élire un millénaire pour un premier ministre, vous ne pouvez pas être horrifié quand elle fait des choses millénaires.

OK, la vidéo ne la peint pas sous le jour le plus digne, mais Marin a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien fait de mal et qu’elle avait le même droit de faire la fête que tout le monde.

Trop juste, Sanna. Battez-vous pour votre droit de faire la fête.

Attention CV mensonges

Un CONSTRUCTEUR qui a menti sur son CV, affirmant qu’il avait un doctorat pour s’emparer des meilleurs emplois du NHS pendant une décennie, a été condamné à rembourser près de 100 000 £.

En 2017, il a été emprisonné après avoir plaidé coupable de fraude.

Jon Andrews a empoché près de 650 000 £ après avoir raconté de grandes histoires sur son éducation et sa carrière 1 crédit

Jon Andrewes s’est appelé “Docteur” et a empoché près de 650 000 £ après avoir raconté de grandes histoires sur son éducation et ses antécédents professionnels.

Cela fera transpirer une personne sur dix qui admet avoir menti sur son CV (quelque chose me dit que le chiffre réel est bien plus élevé).

Non seulement les embellisseurs de CV sont embarrassés, mais ils pourraient avoir à remettre l’argent gagné, ce qui pourrait être considéré comme le produit d’une fraude.

Mais ce n’est peut-être pas la fin du monde pour Andrewes.

À sa sortie de prison, il pourrait très bien décrocher un poste d’acteur de haut niveau.