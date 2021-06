L’éditorialiste de l’Apple Daily de Hong Kong arrêté à l’aéroport

« Au cours des six dernières années et demie, l’équipe de Stand News a traversé des épreuves et des épreuves avec les habitants de Hong Kong, se chérissant et tissant la mémoire commune de la survie de Hong Kong », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Pour transmettre ces souvenirs, nous nous en tiendrons à nos messages, marcherons avec les habitants de Hong Kong … et écrirons et enregistrerons les nouvelles et les événements à Hong Kong. »