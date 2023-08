L’édition spéciale Galaxy Z Fold5 Thom Browne arrive le 7 septembre

La semaine dernière, Samsung a dévoilé une édition spéciale Thom Browne du Galaxy Z Fold5, mais il a maintenant confirmé la date de révélation – le 7 septembre. Cela est accompagné d’un article sur X qui montre un Z Fold5, bien qu’il semble être une version standard du pliable de Samsung. .

Les appareils Thom Browne sont généralement livrés avec la bande tricolore de la marque du concepteur. Revenez par exemple sur les éditions spéciales Z Flip3 et Z Fold3.







Ce n’est probablement pas à quoi ressemblera l’édition Z Fold5 Thom Browne

Le téléphone n’est qu’une partie du package. Auparavant, les éditions spéciales Galaxy Z Fold3 et Z Fold2 étaient livrées avec des étuis, des montres Galaxy avec des bracelets supplémentaires et des Galaxy Buds également, tous avec des styles assortis. Même les petites choses comme les chargeurs et les câbles étaient ornées de rayures rouges, blanches et bleues.









Éditions précédentes de Thom Browne : Galaxy Z Fold3 • Galaxy Z Fold2

Les éditions spéciales Thom Browne ont tendance à être disponibles uniquement sur certains marchés et uniquement en quantités limitées, la version Galaxy Z Fold5 sera la même. Donc, si vous êtes fan du créateur, vous voudrez peut-être marquer le 7 septembre sur le calendrier car ceux-ci se vendent assez rapidement.

