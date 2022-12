L’édition, sous pression – The New York Times

Mais les groupes conservateurs sont de plus en plus organisés et mieux financés, a déclaré Elizabeth. Ils ont mis en place des opérations sophistiquées aux niveaux national et local et ne montrent aucun signe de ralentissement de leurs efforts.

“Cela se passe partout, et c’est très alarmant pour les éditeurs et le monde du livre en général”, m’a-t-elle dit.

Conflit de travail

Les éditeurs sont également confrontés à une opposition au sein de leurs propres rangs. Les employés ont été agités et en colère sur les sujets des salaires et de la diversité dans une entreprise qui a toujours distribué de bas salaires à ses rédacteurs, publicistes, spécialistes du marketing et autres travailleurs, tout en les obligeant à vivre dans la région astronomiquement chère de New York.

Une génération plus jeune d’employés remet en question l’hypothèse de longue date de l’industrie selon laquelle les nouveaux arrivants travailleront de longues heures pour des salaires inférieurs. Ils ont commencé à demander aux cadres de constituer une main-d’œuvre plus diversifiée et d’augmenter ses salaires. Un groupe syndiqué d’employés de HarperCollins s’est mis en grève en novembre, faisant valoir que le salaire minimum de départ devrait être porté à 50 000 $, contre 45 000 $ auparavant.

Plus d’un mois plus tard, la grève n’a pas empêché HarperCollins de publier des livres. Mais l’action a gagné du soutien. Padma Lakshmi, l’auteur et chef, a accueilli les National Book Awards le mois dernier avec un bouton syndical sur sa robe que des employés en grève lui avaient donné en dehors du gala.

Fondamentaux de l’entreprise

En 2013, je couvrais l’industrie de l’édition lors de la fusion de Penguin et Random House, une décision à couper le souffle qui a créé l’éditeur de livres le plus dominant au monde. Un charmant dirigeant de Random House, Markus Dohle, a été engagé pour diriger la société nouvellement fusionnée en tant que PDG, et son ascension dans l’industrie semblait imparable.

Beaucoup a changé depuis. Dohle s’est battu pour l’acquisition de Simon & Schuster, un autre éditeur majeur. Le ministère de la Justice a intenté une action en justice pour empêcher la fusion, arguant qu’elle aurait étouffé la concurrence et nuirait aux auteurs. Après un procès en août, un juge a statué en faveur du gouvernement pour bloquer l’accord, un coup dur pour Dohle. Il a démissionné ce mois-ci de son poste de directeur général.