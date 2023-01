L’édition Oppo Watch 3 WeChat fait ses débuts en Chine

La série Oppo Watch 3 est sortie en août, mais elle ne prenait pas en charge les paiements sans contact et depuis les Watch 3 et 3 Pro. C’est pourquoi Oppo vient de publier l’édition Watch 3 WeChat pour résoudre ce problème.

Et il semble que la version Oppo Watch 3 WeChat ne soit qu’une Watch 3 Pro actualisée avec une puce NFC. Et évidemment avec les paiements WeChat activés. De plus, l’Oppo met en avant la possibilité d’envoyer des réponses vocales via le micro ou des réponses textuelles à l’aide du clavier. Vous pouvez même afficher des images et envoyer des réponses rapides prédéfinies. Cependant, nous doutons que toutes ces fonctionnalités soient réellement nouvelles.

Bien sûr, le mode intelligent approprié, ainsi que le mode d’économie d’énergie Ultra, sont disponibles et la publication Weibo implique que WeChat peut être utilisé dans les deux modes.

Source(en chinois)