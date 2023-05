L’édition limitée OnePlus 11 Marble Odyssey annoncée pour l’Inde

OnePlus a annoncé aujourd’hui une édition limitée OnePlus 11 Marble Odyssey pour le marché indien. Cette variante est essentiellement une version renommée de l’édition OnePlus 11 Jupiter Rock pour la Chine que nous avons couverte dans le passé.

Juste pour réitérer ce qu’est cette édition particulière, le téléphone utilise un matériau que OnePlus appelle la roche microcristalline 3D pour le panneau arrière. Nous ne savons pas quelle est la composition chimique exacte de ce matériau, mais OnePlus affirme qu’il est difficile à fabriquer avec une efficacité de production de 25 % des panneaux de verre standard et seulement 50 % de son rendement.

Les aspects uniques de ce matériau sont son motif et sa texture. Chaque panneau est sélectionné à la main et a son propre motif unique distinct des autres, garantissant qu’aucun téléphone ne se ressemblera. Le matériau est également naturellement frais au toucher. En dehors de cela, le Marble Odyssey/Jupiter Rock est identique au OnePlus 11 standard.

L’édition limitée de Marble Odyssey ne sera disponible que dans la configuration 16/256 Go et son prix est de 64 999 INR, soit 3 000 INR de plus que le modèle standard. Cependant, vous obtenez gratuitement une paire de OnePlus Buds Z2 avec le Marble Odyssey.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour l’instant.