L’édition des Fêtes – Le New York Times

Où les décorations sont incomparables

Quels restaurants et bars ont les plus grandes et les meilleures décorations de vacances ? -Gary B.

Tout d’abord, la réponse évidente : chez Rolf, à Gramercy, qui sort le grand jeu. Mais si vous voulez éviter une longue file d’attente et vous plonger dans l’histoire de New York, faites les cinq minutes à pied jusqu’à La taverne de Pete, qui se présente comme le plus ancien bar et restaurant de New York. (McSorley’s Old Ale House aimerait avoir un mot sur la partie “bar”.) Le plafond est orné de guirlandes lumineuses rouges, ce qui pourrait vous donner l’impression d’être dans la scène où HAL allume Dave dans “2001 : Une odyssée de l’espace »- ou tout simplement plein de joie de vacances. Vous pouvez également opter pour une ambiance de Noël discrète au centre-ville à Taverne Fraunces (Le Père Noël fera une apparition ce samedi). Et ajouter de romarindans le West Village à la liste, car depuis une décennie ils ont installé un sapin de Noël sur le toit, et on ne peut pas faire ça n’importe où.