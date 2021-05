L’édition d’écran incurvé du vivo X60 annoncée en Chine

La famille X60 de vivo compte déjà six membres (dont trois exclusifs à la Chine) et les utilisateurs chinois bénéficient désormais d’une nouvelle édition à écran incurvé du vanilla X60. L’appareil a été introduit en Chine plus tôt aujourd’hui et comme son nom l’indique, la seule différence majeure par rapport au X60 vanille est que l’écran se plie des deux côtés.

Le panneau est de 6,56 pouces et est de la variété AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le chipset Exynos 1080 se trouve à la barre tandis que la batterie contient une batterie de 4300 mAh et une charge rapide de 33 W. Il y a une configuration à trois caméras à bord avec un capteur principal de 48MP avec OIS et la stabilisation de la nacelle vivo, ainsi qu’un téléobjectif 13MP et un module ultra-large de 13 MP. La façade logicielle est couverte par OriginOS 10 avec Android 11 en haut.





édition écran incurvé vivo X60

L’édition à écran incurvé vivo X60 est disponible dans les couleurs Midnight Black, Shimmer Blue et Shimmer White. Le prix commence à 3499 CNY (543 $) pour le modèle 8/128 Go et monte à 3999 CNY (621 $) pour la version haut de gamme 12/256 Go. Les ventes ouvertes en Chine commencent déjà, tandis que la disponibilité internationale n’était pas encore détaillée.