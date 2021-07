L’édition de gènes CRISPR pourrait atteindre les patients «très bientôt»: PDG d’Intellia

Le dernier développement, le résultat d’un essai entre Intellia et la société de biotechnologie Regeneron, a traité une maladie rare après avoir été administrée en perfusion IV. Auparavant, d’autres applications de la technologie CRISPR étaient limitées à la thérapie ex vivo, ou lorsque les cellules sont retirées du corps pour une manipulation génétique en laboratoire, puis réintroduites dans le corps.

CRISPR, ou répétitions palindromiques courtes et régulièrement espacées en cluster, coupe efficacement les génomes et découpe l’ADN pour traiter les maladies génétiques.

CRISPR a de larges applications, et Leonard a déclaré qu’il y avait beaucoup de travail en cours pour cibler certaines des maladies et causes de décès les plus courantes, telles que les maladies cardiaques et le diabète.

« Le défi consiste à entrer dans ces gènes particuliers qui causent la maladie, nous avons donc commencé dans le foie, qui est un domaine où il y a de nombreux problèmes avec les gènes responsables de la maladie, et il a été démontré que nous pouvons atteindre cela avec beaucoup de succès », dit Léonard. « Il y a d’autres tissus après cela que nous recherchons, en particulier la moelle osseuse, où une longue liste de maladies transmissibles par le sang peut être traitée. »

Une clé pour CRISPR est de cibler les maladies monogéniques ou causées par un gène particulier, permettant à ce type de thérapie d’édition de gènes de réussir, a déclaré Leonard. D’autres maladies polygéniques, comme les cancers ou les maladies auto-immunes, seront « plus difficiles à combattre », a-t-il ajouté.