Suite au report de l’Open d’Australie, la prochaine édition du premier tournoi de tennis indien Tata Open Maharashtra est maintenant à la recherche de nouvelles dates possibles en 2021.

Avec le en cours Covid-19 pandémie perturbant le début de la saison ATP, l’Open d’Australie, qui se déroule généralement en janvier, se jouera désormais du 8 au 21 février.

Cependant, les organisateurs du Tata Open Maharashtra souhaitent accueillir la quatrième édition de l’événement et sont en pourparlers avec l’ATP, l’instance dirigeante du tennis professionnel masculin, pour explorer un créneau possible dans la seconde moitié du calendrier.

« Bien qu’un certain nombre d’événements soient annulés et reportés, nous sommes heureux d’avoir encore la possibilité de retravailler les dates et d’organiser le tournoi. Nous, au Tata Open Maharashtra, nous sommes engagés à ramener le tournoi pour les fans de tennis indiens » Le directeur Prashant Sutar a déclaré dans une déclaration aux médias.

Le report éventuel de l’événement donnera également aux organisateurs suffisamment de temps pour créer un environnement de bulle sécurisé et mettre en œuvre leurs plans dans le meilleur intérêt des acteurs et des parties prenantes, ainsi que de travailler avec le gouvernement pour réévaluer la règle de quarantaine de 14 jours avec les protocoles internationaux existants. . Actuellement, l’ATP suit la norme internationale du test Covid 72 heures avant et de la certification négative au lieu d’une quarantaine de 14 jours.

Le secrétaire de la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA), Sunder Iyer, a déclaré: « Tata Open Maharashtra est l’un des événements clés du calendrier sportif indien. Chez MSLTA, nous soutenons pleinement et travaillons en étroite collaboration avec les organisateurs IMG Reliance pour organiser une fois le prestigieux tournoi. encore une fois avec toute la gloire avec les meilleurs protocoles de sécurité en place. «

La dernière édition du tournoi a vu le champion de la République tchèque Jiri Vesely émergent en simple tandis que la paire d’Andre Goransson et Christopher Rungkat a remporté le titre en double.