La dernière mise à jour de Google Photos ajoute une expérience de montage vidéo remaniée avec des options de recadrage, de changement de perspective, de modifications granulaires (luminosité, contraste, saturation, chaleur) et des filtres intégrés. Auparavant, l’éditeur vidéo intégré vous permettait uniquement de couper la longueur de la vidéo, d’appliquer la stabilisation logicielle et de faire pivoter votre contenu.

Les membres de Google One bénéficient d’options de retouche photo supplémentaires qui étaient jusqu’à présent exclusives aux téléphones Pixel. Il s’agit notamment du flou de portrait et de la lumière de portrait, qui reposent sur l’apprentissage automatique pour flouter les arrière-plans et ajouter de l’éclairage sur les visages sur des images déjà capturées. Il existe également les filtres Flou et Pop de couleur qui ajoutent des informations de profondeur aux images prises sans mode portrait.

Des suggestions dynamiques et des suggestions de ciel feront automatiquement ressortir les couleurs et ajusteront le contraste des images pour les rendre plus agréables à l’œil. Ces fonctionnalités seront disponibles pour tous les membres de Google One avec des appareils exécutant Android 8.0 et supérieur avec 3 Go de RAM ou plus.

La source